はのんまゆ・すずめ、“童顔×成熟ボディ”のギャップに反響「2人とも可愛い過ぎるよ〜」
アイドルグループ・INUWASIのメンバーで“マシュマロボディの超新星”としてグラビアシーンから熱視線を送られているはのんまゆとすずめが、19日発売の『月刊ヤングマガジン』3号（講談社）の巻末グラビアに登場する。
【写真】黒衣装で美スタイルをみせたはのんまゆ
INUWASIのメンバーとして人気を博す2人が、『週刊ヤングマガジン』初表紙から間もなく『月マガ』にも登場。“童顔×成熟ボディ”で話題となった2人が未公開カットを披露する。
このグラビアにSNSには、「2人とも可愛い過ぎるよ〜」「やった！」「良かったよ」などのコメントが寄せられている。
なお表紙＆巻頭グラビアには、沢口愛華が登場する。
