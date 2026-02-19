中道の泉健太議員が１９日、ＹｏｕＴｕｂｅで、副議長就任騒動について、真相を語った。

泉氏は１７日にＸで「なぜ俺にまわってくるのか。上はどう考えているのか」と投稿。衆院副議長に自分が選出されるという報道に疑義を呈していた。その後「私は党の人材力を信じている」などと祈るようにつぶやき、結果、石井啓一氏が選出されたことに「まさに素晴らしい副議長人事。経験、見識十分の先輩を輩出できることは中道会派の喜びです」と投稿していた。

ネットでは、泉氏はブチ切れているのでは？との見方が強まっていたが「党内で僕以上の当選回数の先輩がいて、見識がある方がいる中で、なぜ俺に回ってくるのか？という素の疑問」「まんまＸよ」と話したが、インタビュアーの「ブチギレてらっしゃるのかと」という問いに「ブチギレてたかな？」と否定しなかった。

さらに今回の報道について「Ｋ・Ｉイニシャル説がある」と言い出し、「マスコミによくあるイニシャルトークをしているうちに、もしかしてＫ・Ｉさんですか？とか。副議長はキャリアが大事だからとかみたいな話で」「たまたまなんだけどね。イニシャルが一緒」と副議長に選出された石井啓一氏と泉健太氏が偶然にも「Ｋ・Ｉ」であることから誤解が広まった可能性も指摘した。

また、石井氏に決まった際の泉氏のＸの文面についても「ものすごい京都らしい言い方やなあって。ぶぶ漬けの世界」と、京都人らしい、本音と建前を使い分けているのでは？との指摘が上がっているというが「皆さん、読みが深すぎる。高度な意地悪を言ったんちゃうか？と。そんなことない」と笑って否定していた。