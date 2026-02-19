シャンプーハット・てつじ、上沼恵美子の推薦で登場 「額がソースなんです」粉もん愛トークで会場沸かす
お笑いコンビ・シャンプーハットのてつじが18日、大阪市内で行われたミツカンの新商品、ご当地味ぽん第3弾 『大阪無限粉もんソースby味ぽん』の発表会にゲストとして登壇。新商品をアピールすべく、笑いに満ちたグルメトークを展開した。
【写真】見事正解！ “大阪粉もんクイズ”に挑戦したシャンプーハット・てつじ
イベントではまず、ミツカンのマーケティング企画一部調味料二課に所属する田中史恵氏が登壇。新商品の『大阪無限粉もんソースby味ぽん』が、たこ焼きの味付けの際、ポン酢が生地をベチャつかせてしまうという課題を解決するために開発されたことなどが説明された。
田中氏と入れ替わりで登壇したてつじは、今回、粉もんソースにお墨付きを与えた関西の大御所・上沼恵美子の推薦によりゲスト出演が決定。上沼と約20年間にわたり共演しているラジオ番組ではグルメトークも多く、「関西人にとって、白いキャンバスに描いた絵が粉もんだとしたら、それを入れる額がソースなんです！」と、さっそく持論を展開した。
続いて、たこ焼きへの熱い思いを語り、その饒舌ぶりに司会者が驚くと「今日は上沼さんの仕事を奪うつもりで、ミツカンさんの面接やと思って頑張ります！」と軽快なトークで報道陣の笑いを誘った。
イベント内では“大阪粉もんクイズ”も実施。たこ焼きの起源や、船皿が使われる理由などが出題される中、上沼がたこ焼きに入れる具材を当てる問題では、1.さきいか、2.たくあん、3.こんにゃくの三択から「こんにゃく」を選択し、見事正解。長年の共演で培った“分析力”を見せつけた。
終盤には、上沼からのビデオメッセージも上映。電子レンジで解凍した冷凍たこ焼きに新商品をかけて試食した上沼は、「ソースのこってりの後に、涼やかな風が吹くような感じ」と独特の表現で味を絶賛した。
最後は、てつじ自身による試食タイム。スタッフが用意したたこ焼きに粉もんソースをかけて頬張ると、「関西のソースへのリスペクトが感じられて、後から独特のさっぱり感が追いかけてくる。これはもう新しいジャンルの調味料ですよ！」と太鼓判。上沼に続いてお墨付きを与えていた。
