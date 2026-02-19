人気レースクイーンの央川かこ（31）が19日、自身のインスタグラムを更新。三つ編みでの“auコス”姿を披露した。

「2025 auレースアンバサダーとしてわたしも出演させて頂きます」と23日の「TGDAファンフェスタ」をアピールし、三つ編みで白とオレンジのauコスチュームで“S字カーブポーズ”している写真をアップ。

「監督、ドライバーさん、レースアンバサダーも参加してイベントが盛りだくさんの1日なので、たくさんの方のご来場をお待ちしております」とつづり、イベントの詳細も記した。

この投稿にフォロワーらからは「auコスチューム姿とってもお似合いで超綺麗で美人」「可愛い」「かこさん相変わらず美しい」「素敵です。カッコいい」「美」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。

神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。