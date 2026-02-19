NHL²¤½£Àª¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¸¥Ð¥Í¥ä¥È¤é
¡¡¸ÞÎØ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÃË»Ò½à¡¹·è¾¡¤Ï3»î¹ç¤¬±äÄ¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿²¤½£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âËÌÊÆ¥×¥í¡¢NHL¤Î½êÂ°Àè¤Ç¼çÎÏ¤òÌ³¤á¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¸¥Ð¥Í¥ä¥È¤Ï0¡½1¤ÎÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¹ë²÷¤Ê¥¹¥é¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£ÊÆ¹ñ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¾¡¤Æ¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö¹¶¤áÈ´¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥³¤ÎGK¥É¥¹¥¿¥ë¤Ïº£µ¨¹¥Ä´¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤ÎÅ¸³«¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¤¬ºÇ½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï41ËÜÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»ÄÇ°¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë