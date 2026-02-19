ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードスロープスタイルで男子の長谷川帝勝（たいが）選手が、この種目、日本勢初のメダルとなる銀メダルを獲得しました。また、女子では、ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛（ここも）選手が銅メダルを獲得しました。

2人の選手の共通点は「立山パワー」です。

スノーボード 村瀬心椛選手の活躍支える「立山パワー」

日本時間のきのう行われた、スノーボード・スロープスタイル決勝。女子では、初出場の19歳の深田茉莉選手が金メダルを獲得しました。

その深田選手と最後まで頂点を争ったのが、ビッグエアとの2冠を目指した村瀬心椛選手です。





10年以上にわたり村瀬選手をサポート 石川諒さん

立山町にあるスノーボードの練習場です。この施設は今回のオリンピックに出場している多くの選手が夏の練習場としています。今月10日のビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手もその一人。立山の地で大会前にこう誓っていました。◆村瀬心椛 選手「今回はスロープスタイル・ビッグエア両方とも金メダルを獲得できるように、これからも頑張ってたくさん練習してスノーボード界のトップになれるようにがんばっていきたい」





施設の所長を務める石川諒さんです。村瀬選手が小学生のころから10年以上にわたり練習をサポートしてきました。

大会直前には村瀬選手に応援のメッセージを送りました。



◆石川諒さん

「立山からのパワーいただいたんで頑張りますってふうに熱いメッセージをもらって。本当にこの結果に結びついたんで本当にうれしく思っています」



「立山パワー」を胸に2つ目のメダルに挑んだ村瀬選手。

冬季オリンピック日本勢史上初となる個人種目2冠は惜しくもなりませんでしたが、「立山パワー」で見事銅メダルを獲得しました。

男子スロープスタイル銀の長谷川帝勝選手も 小学生の頃から夏の練習拠点に

そして、男子でも「立山パワー」で日本勢初の表彰台です。



オリンピック初出場・20歳の長谷川帝勝選手。長谷川選手も夏の練習拠点は立山町の練習場です。



小学生のころから石川さんも見守り技を磨いてきた長谷川選手。「練習の鬼」として知られ、去年の夏も父と車中泊をしながらオリンピックを目指してきました。



そして迎えたきのう、スロープスタイル決勝の1回目。



3つのジブセクション、そして3つのジャンプを「カッコよく」「華麗に」決め、この種目、日本勢初の表彰台。見事、銀メダルに輝きました。



◆長谷川帝勝 選手

「このメダルをとれたのは本当に自分に関わった全ての人が、血となり肉となり自分の姿を見せられていると思うので、本当に今まで関わった人には感謝しかない」



2人で「金」「銀」「銅」の3つのメダル。メダルラッシュを支えたのは「立山パワー」でした。