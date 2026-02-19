フジテレビの山崎夕貴アナウンサー（38）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫でお笑いタレントのおばたのお兄さん（37）との出会いについて語った。

この日のゲストは元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子と内田恭子。夫との出会いが話題となると、山崎アナは「ものまね番組」と明かし、木曜レギュラーの島崎和歌子は「知ってる、知ってる」と平然と話した。

山崎アナは「私が担当していたものまね番組で、夫が小栗旬さんのものまねでネタを披露したんですけれども」と回顧。「私が小栗旬さん大好きで。それでちょっとときめいちゃって」とぶっちゃけた。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「誰でもいい。それジェネリックでもいいってことじゃん」とツッコんだが、山崎アナは笑いながら「でも本当に面白いと思って。私当時『ノンストップ！』も担当していたんですけれども、来年来る人っていうコーナーがあったんで、私のゴリ押しでちょっと出演してもらって」と振り返った。

そこで「写真とかいっぱい撮って。そこで初めて連絡先交換して」と山崎アナ。「ハライチ」澤部佑は「ノンストップですね」と話して笑わせた。

また家でも小栗旬のものまねをリクエストするのかとの質問もあり、山崎アナは「やらないですけど、テレビで小栗旬さんのまねしているときは、やっぱりじっと見ちゃいますね」とのろけてみせた。