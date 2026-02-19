病院に行きたくない老犬の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で65万1000回再生を突破し、「めっちゃ萎えてて草」「病院キャンセル界隈w」「分かりやすすぎて愛おしい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：15歳の老犬が『これから病院に行く』と気付いてしまった結果→カートの中で見せた『絶望アピール』】

病院行きに気付いた老犬

TikTokアカウント「coco_ng55」の投稿主さんは、柴犬『ムギ』さんの穏やかな日常を紹介しています。ムギさんは、なんと15歳のハイシニア犬！！この日は、専用カートに乗って病院へ行ったのだそうです。

家を出たときのムギさんは、期待に胸を躍らせていたとか。カートの中とはいえ、太陽の温かさや風のにおいを存分に満喫していたことでしょう。しかし、病院に行くことを察した瞬間…。

ムギさんは、カートの中で力なく横たわって「鬱状態」になったのだとか！寝ているのかと思いきや、目はしっかり見開かれていたというムギさん。病院に行きたくなくて、「寝たふり」を決め込んでいたのかもしれません。

老犬ならではの絶望アピール

動物病院では、診察台が怖くて暴れたり鳴いたりする犬たちの姿がたびたび見られます。そんな犬たちとは対照的に、「静」の表現で病院を拒否したムギさん。無駄なことに体力を費やさない、老犬ならではのアピールだったのかもしれませんね。

ちなみに、普段のムギさんは、自分の足で全力ダッシュできるほど元気いっぱいなわんこなのだとか。歳は取ったけれど、感情が分かりやすいところは変わっていないムギさんなのでした♡

この投稿には、「目開いてて笑った」「カートにピッタリハマってるのも面白い」「こんな静かに絶望する子いるんだ」など、多くのコメントが寄せられています。

お散歩拒否することも…

ムギさんは、動物病院に行くたびに、寝たふりで静かなアピールをするそうです。しかし、ムギさんが嫌いなのは病院だけではありません。なんでも、気が向かないときはお散歩に行くことを拒否するのだとか。

そんなときのムギさんは、投稿主さんが「行こう」と声をかけても無視するといいます。根気強く誘い続けると、だるそうな表情で投稿主さんを見つめてくるそう。嫌なことを「イヤ」とアピールできるのは、これまでたくさん愛されてきた証拠なのではないでしょうか♡

TikTokアカウント「coco_ng55」には、他にもムギさんの微笑ましい日常がたくさん投稿されています。ぜひチェックしてみてくださいね！

