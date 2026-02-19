2月18日、藤本美貴がInstagramを更新した。

【写真】「ママの顔」と反響の親子SHOTも公開

藤本は、自身のInstagramアカウントにて、「ちょっと前だけどUSJに家族で行ってきたよ」とコメントし、3人の子どもと夫の品川庄司・庄司智春と共に家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに訪れたことを報告。

続けて、「すごーく楽しい時間を過ごせました」「ドンキーコングにも会えたし」「子供達も楽しんでくれて良かった また家族で遊びに行けるように頑張りまーす」と綴り、キャラクターと一緒に撮影した家族の記念SHOTや、アトラクションを楽しむ様子など複数枚掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「楽しそう」「素敵な写真」「癒される家族」「優しいママの顔」「家族団らんほっこり」などの反響が寄せられている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に庄司と結婚し、現在は3児の母。登録者数100万人を突破したYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』では、家族との日常や母親としての姿・考えなどを発信し、注目を集めている。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより