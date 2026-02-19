日本航空（JAL）とローソンは2月19日、JALグループの客室乗務員や機内食開発チームが監修したコラボ商品を発表した。2月24日から各ローソン店舗で発売する。

全国展開するのは、JAL国際線機内で提供しているオニオンコンソメスープの味を再現したフライドフーズ3品と、機内オリジナルドリンク「スカイタイム（ももとぶどう）」を再現したグミの計4品。ラインアップは「からあげクン オニオンコンソメスープ味」（税込298円）、「Lチキ オニオンコンソメスープ味」（同258円）、「Lから オニオンコンソメスープ味（4個）」（同298円）、「コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）」（同160円）。

フライドフーズ3品を監修したJAL商品・サービス開発部 機内食オペレーショングループの片野慶さんは、当初は国内線で提供しているビーフコンソメスープの味を試作していたと明かす。ただ、「ビーフ味のチキンという矛盾」が生じてしまうことから、最終的にオニオンコンソメスープ味を採用した。「空の味を再現すること」にこだわり、何度も重ねた試作でオニオンコンソメスープの味わいと鶏肉の旨味のバランスを調整したといい、「間違いなく美味しい」と自信を示した。

JALは2025年から、オニオンコンソメスープの素を使ったオリジナルフライドチキン「JALチキ」を国際線ビジネスクラスの軽食として提供しているが、JALカスタマー・エクスペリエンス本部商品・サービス開発部の岩本正治部長は、今回のLチキとの「直接のつながりはない」と説明。「JALチキは機内向けの味付け。コラボ商品はローソンのLチキをベースに、JALのオニオンコンソメスープ味を再現し、一緒につくりあげた」と語った。

このほか地域限定商品として、JALグループの客室乗務員が監修した「プレミアムロールケーキ」（税込各268円）を展開。北海道から沖縄まで各地域の特色を取り入れた全8種類で、北海道限定の「北海道ハスカッププレミアムロールケーキ」、東北・新潟県限定の「ババヘラ風プレミアムロールケーキ（イチゴ・バナナ）」、関東限定の「クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ」、中部限定（新潟県を除く）の「あんバタートースト風プレミアムロールケーキ」、近畿限定の「ミックスジュース風プレミアムロールケーキ」、中国・四国限定（島根県の一部地域と山口県を除く）の「瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ」、九州・山口県および島根県の一部地域限定の「しろくま風プレミアムロールケーキ」、沖縄県限定の「黒糖＆紅茶プレミアムロールケーキ〜多良間島黒糖使用〜」をそろえた。

「北海道ハスカッププレミアムロールケーキ」は北海道エアシステム（HAC）の加藤真稀乃さんが、「ババヘラ風プレミアムロールケーキ（イチゴ・バナナ）」はHACの澤本瞳さんが、「クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ」と中部地方（新潟県を除く）限定の「あんバタートースト風プレミアムロールケーキ」はJALの堤真菜さんが、「ミックスジュース風プレミアムロールケーキ」と「瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ」はジェイエアの塩飽梨紗さんが、「しろくま風プレミアムロールケーキ」は日本エアコミューター（JAC）の郄見凜々香さんが、「黒糖＆紅茶プレミアムロールケーキ〜多良間島黒糖使用〜」は日本トランスオーシャン航空（JTA）の下地恵さんと琉球エアーコミューター（RAC）の梶谷琉奈さんがそれぞれ監修した。

[caption id="attachment_363534" align="alignnone" width="900"] ▲ジェイエア 塩飽梨紗さん[/caption]

「ミックスジュース風プレミアムロールケーキ」を監修したジェイエアの塩飽梨紗さんは、ローソン1号店が大阪府豊中市にあることにちなみ、大阪を象徴するフレーバーを提案。「甘さだけではなく、ほどよく酸味も効いている。最後まで飽きずに楽しめる」と説明した。

[caption id="attachment_363533" align="alignnone" width="900"] ▲JAL 堤真菜さん[/caption]

また、「クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ」などを監修したJALの堤真菜さんは、「上品な甘さのこし餡や、もちっとした求肥、ミカンの爽やかさ、黒蜜寒天のじわっとした甘みなど、さまざまな風味や食感が次々と現れる。トッピングたっぷりのクリームあんみつを食べる満足感や、何から食べ進めようかという高揚感、ワクワク感をロールケーキでも表現したいという思いを込めて開発した」とコメントした。

ロールケーキの開発段階では各エリアから合計50種以上のアイデアが集まり、エリアごとに最大7回の試食会を実施。沖縄とはオンラインで試食会を行なうなど、試行錯誤を重ねた。「泉州水なすや鹿児島の芋焼酎など、我々が考えつかないようなユニークなアイディアをたくさんいただいた」（ローソン担当者）という。

なお、「コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）」は2月24日午後から、羽田空港の国内線ダイヤモンド・プレミアラウンジでも数量限定で提供する。