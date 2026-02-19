「一言、ありがとうと伝えたかった」栗山英樹氏、ダルビッシュに感謝　今回のチームには「連覇します、はい」と明言【侍ジャパン】

栗山前監督は全力で井端ジャパンにエールを送った（C）産経新聞社

侍ジャパンの前監督、栗山英樹氏が2月19日、現在、宮崎で行われている強化合宿を訪問した。

井端弘和監督や前回のチームでともに戦った近藤健介やナインを激励するシーンもあった中で、強く感謝の気持ちを伝えたのは今回アドバイザーとして合宿にフル参加しているパドレスのダルビッシュ有だった。

【写真】3年前の雪辱!? ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見る

この日はサブグラウンドでアドバイザーを引き受けてくれたダルビッシュとは握手をかわすシーンもあったが、改めて同選手の存在に関して「来てくれたことは本当に大きなこと。一言ありがとうと伝えたかった」と話した。

23年度、世界一となった大会でも選手でありながら、様々な役目を果たしたことも知られている。

栗山氏もこの点に関しては「前回の貢献に関してもダルのおかげなんでね」としながら、具体的には「色々な選手の不安だったり、何かに集中するときにはもっと高いレベルの野球の話が一番集中できるので そういう話を彼が持ち込んでくれながら1つにしてくれた。今回もそうだと思うので」と再びの“ダルビッシュ効果”を期待する場面も。

改めて「非常に大きな存在だと思う。野球界全体を考えながら、そういう行動をしてくれるというのは本当に感謝しかない」と繰り返し感謝の気持ちを伝えた。