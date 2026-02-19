石川県白山市にある化学メーカーDIC北陸工場から、発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが検出された問題。

DICが18日夜、地元で説明会を開き、住民からは健康被害の調査を求める声が相次ぎました。

白山市湊町にあるDIC北陸工場では、敷地内の地下水から国の指針値のおよそ2000倍の有機フッ素化合物PFOSとPFOAが検出され、市は周辺住民に対し、水質検査が終わるまで井戸水を飲まないよう呼びかけています。

記者リポート「駐車場が満員になるほど多くの住民が集まったこちらの施設内では、企業から住民に対して説明会が開かれています」

住民不安「調べます、調べますばっかり」

DICは18日夜、白山市とともに地元住民を対象に説明会を開き、およそ40人が参加しました。

説明会は非公開で行われましたが、出席者によりますと、DICに対し、より詳細な説明や水質のモニタリング調査を求める声が上がったということです。

説明会に参加した住民「常にまた調べます。調べます。ばっかり。あまり納得できない。健康被害とか土壌とかもうちょっと調べてほしい」「（質問を）ぶつけている人の言葉さえきちんと返答していない。まずいなと。ほんとになんでもいいから早くやってほしい」

白山市は住民を対象にした健康被害の調査を検討へ

PFASによる健康被害を懸念する声も相次ぎ、市は住民を対象にした調査も検討することにしています。

白山市市民生活部・西田剛志環境課長「健康被害を気にしている人がたくさんいた。そういった部分で市で対応できるところは検討していかなければいけない」

説明会は、白山市湊町の住民を対象に22日(日)まで開かれます。