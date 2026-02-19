MLB Japan公式Instagramは2月17日、投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸選手が“腕立て伏せ”について質問に答える動画を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MLB Japan公式Instagramより）

写真拡大

MLB Japan公式Instagramは2月17日、投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸選手が“一番腕立て伏せができない”選手を明かした動画を公開しました。

【動画】山本由伸が思う“一番腕立て伏せができない”選手は？

「朗希さん、ファイティン」

同アカウントは「#ドジャース　で一番腕立て伏せができるのは誰？そしてできないのは誰？山本由伸の答えをチェック」とつづり、1本の動画を投稿。山本選手は、一番腕立て伏せができるのは「Mookie（ムーキー・ベッツ選手）」、できないのは「Roki（佐々木朗希選手）」と爽やかな笑顔で即答しています。

その後登場した佐々木選手は「できないのは僕です」と答え、山本選手の予想と見事一致。スタッフの笑い声も入り、くすっと笑えるほのぼのとしたやりとりが最高です。

ファンからは、「山本くんも佐々木くんも、正直」「素敵な笑顔ありがと」「佐々木選手、頑張って〜」「即答、朗希！」「朗希さん、ファイティン」「笑顔最高です」「できないのは僕です！！！！」と、面白がるコメントや佐々木選手への励ましの声などが集まりました。

山本選手のピースショットを披露

15日には「本日の #山本由伸 投手　みなさんも良い一日を」と、山本選手のピースショットを公開していた同アカウント。ファンからは、「由伸かわいい」「マウンドとのギャップ凄すぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)