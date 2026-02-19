「お友達になってもらうことはできませんか？」女性の電話番号悪用して私的なメッセージ送信か　４０代の男性巡査部長を書類送検　京都府警

「お友達になってもらうことはできませんか？」業務で知った女性の電話番号を悪用し、ＳＮＳで私的なメッセージを送ったとして、山科警察署に勤務していた４０代の男性巡査部長を、京都府警が書類送検していたことが分かりました。



京都府警が個人情報保護法違反の疑いで書類送検したのは、京都府山科署に勤務していた男性巡査部長（４０代）です。



府警によると、巡査部長は去年６月、業務で知った女性の電話番号を悪用し、ＳＮＳで「お友達になってもらうことはできませんか？」などと私的なメッセージを送信した疑いがもたれています。





巡査部長は去年５月下旬に業務で女性と出会い、その後、匿名で複数回メッセージを送信していたということです。巡査部長は「女性の対応に好感を持ち、話してみたいと思った」と容疑を認めているということです。去年６月上旬に、不審に思った女性が府警に相談しましたが、巡査部長が女性の相談記録を不正に照会し、自ら上司に報告。京都府警は２月５日付けで、この巡査部長を「本部長訓戒」の処分にしました。京都府警監察官室は「職員に対する指導教養・業務管理を徹底し、再発防止に努める」とコメントしています。