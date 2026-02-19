UCCグループのコーヒー専門教育機関「UCCコーヒーアカデミー」は、新サービス“たのしみ、つながる。こころときめくコーヒーサロン”「ACADEMY SALON（アカデミーサロン）」を始動する。同サービスは、コーヒーを通して受講者同士が交流しながら知識を深める、UCCコーヒーアカデミー初の取り組み。1回あたり約90分、全5回で構成されたA・Bの2つのプランを用意しており、今年度は年間4回（5月・7月・8月・10月開始）の開講を予定している。第1回［プランA（2026春）］の予約受付は、2月18日から開始している。

UCCグループは、パーパス「よりよい世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」の実現を目指し、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしている。「UCCコーヒーアカデミー」は、UCCグループが創業以来培ってきたコーヒーに関する知識や技術などを集約し、コーヒー全般を体系的かつ段階的に学べる教育機関として、2007年に神戸校、2015年に「グループショールーム」を併設した東京校を開校した。初心者からコーヒーを仕事にしたい人まで、コーヒー専門の幅広いセミナーを展開し、累計受講者数はこれまでに延べ約19.7万人となり、20万人到達が目前となっている（2025年末時点）。

今回新設する「ACADEMY SALON（アカデミーサロン）」は、コーヒーを日常の中で豊かに味わいながら、おもてなしの時間と体験を通じて、新たな視点やつながりを楽しむサービスとして、今年の5月から展開する。毎回異なるテーマのもと、UCCコーヒーアカデミー講師が一方的に教えるスタイルではなく、受講者同士が語らい・知識を深めあいながら、その時間そのものを楽しんでもらえるよう、フードペアリングやアレンジドリンク作成などのコーヒーを通じた体験、そこから生まれるコミュニケーションを重視したコンテンツを多数用意している。

近年、趣味は単なる個人の楽しみにとどまらず、コミュニティを通じた交流を重視し、そこで得られる充実感を求める価値観が広がっている。また、受講者の人々から「日常の中でコーヒーを楽しむことができるプランを開催してほしい」という声も多く寄せられていた。そこで、コーヒーを気軽に楽しみながら、少しずつ世界を広げていきたい人や、知識の有無に関わらず、味わいや体験を大切にしたい人を対象に事前にモニターを実施した。受講者の意見を反映してブラッシュアップを重ね、対話を通じて学びを深め、自然にコミュニティが生まれる新プランが誕生した。コーヒーを通して受講者同士が交流し、知識を深めていくコースは、UCCコーヒーアカデミーとしては今回が初めての取り組みとなる。

「ACADEMY SALON」では、AとBの2種類のプランを用意している。いずれのプランも、季節やその時期ならではのコーヒーやフードを提供するので、何度でも繰り返し楽しめる。また、今後は「ACADEMY SALON」受講者限定の特別セミナーも開催予定。

［受付開始日］2月18日（水）

UCCグループ＝https://www.ucc.co.jp