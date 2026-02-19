ミズノは、2026年春夏シーズンから「ミズノスポーツスタイル」シューズとより連携した「ミズノスポーツスタイル」アパレルをグローバルでデビューさせる。

「ミズノスポーツスタイル」は、創業120周年の歴史に裏打ちされたスポーツテクノロジーとファッションを融合させたカテゴリー。革新と伝統のなかで生まれてきた製品に、現代的な解釈をこめて作りあげ、快適性はもちろん、顧客の気持ちを高揚させる製品を提供することをコンセプトに、2016年からシューズを主に展開してきた。

今回デビューする「ミズノスポーツスタイル」アパレルは、大胆で刺激的、かつ革新的なスポーツインスパイアードのストリートウエアを創造し、自分らしさを表現したコレクションを展開する。近年ファッションにおけるスニーカーのニーズが高まる中、スポーツアパレルも日常のスタイリングとして取り入れられることが定着してきた。「ミズノスポーツスタイル」アパレルによって、ミズノブランド全体のロイヤルティ向上を目指す。





今年春夏シーズンは、レトロスポーツのニュアンスとアーバンアウトドアの機能美が交差する、新しいスポーツミックスがテーマになっている。古き良きアスレチックのムードに、現代の感性を重ね合わせ、都会の日常へシームレスに溶け込ませたアイテムを2月19日に発売する。

ミズノは、シューズやトラックスーツといった伝統ある製品群を通して、現代のトレンドにマッチした大胆でデザインの豊かなアーカイブを数多く築いてきた。「ミズノスポーツスタイル」アパレルでは、スポーツスタイルコミュニティーに深く根ざした製品を展開する。

「ミズノスポーツスタイル」は、デジタルとリアルを横断し、アパレルとシューズの世界観を表現している。ミズノ公式オンラインやSNSでのビジュアルコミュニケーションと、店頭での体験価値をアパレルとシューズで連携することで、製品を中心とした一貫性のあるブランド体験を実現する。

［発売日］2月19日（木）

