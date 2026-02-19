エッセイ連載「天羽希純はモンスター」／第8回「既存のファンなんかどうでもいい」
前回の続きを書くはずだったのですが伝えたいことがあるので今回は全く別のお話です。
アイドルを去年の12月に卒業してから言われるようになりました。
「既存のファンなんかどうでもいいんだろ」
「新規へのアプローチの方が大切なんだろ」
「最近のきすみは元いるファンを蔑ろにしている」
１：１のファンの方とのテレビ電話の機会に3分間ずっとその話で怒られ続けられたこともあります。
こう伝えてきてくれる人はアンチではなく、熱狂的に応援してくれてる方なのは重々承知してますしありがたいことです。
けれど……
既存のファンの方を蔑ろにしているなんて、決してそんなことはないんだけどな、どこがそう見えてしまっているのかな……と凄く悩んだ結果、今回このテーマでエッセイを書こうと思いました。
はじめに言うと、既存のファンの方も新規の獲得も最近好きになってくれた方も全員同じくらい大切です。
私は誰かを特別扱いしたくないし、みんなに幸せになってほしいんです。
私には何種類かのファンの方がいます。
ざっくり分けると
・脱がなくてもきすみの人間性が好きだからと言ってくれる方
・グラビアから好きになってセクシーなきすみを見たい方
・SNSなどで私のことを知っているけれど会うまでにまだ至っていない方
この方たちにそれぞれ思うことは、
・脱がなくてもきすみの人間性が好きだからと言ってくれる方
→セクシーな投稿、バラエティなどが多いと、セクシー好きな方のほうを優先しているんだと思ってしまうので私服なども載せたい
・グラビアから好きになってセクシーなきすみを見たい方
→セクシーでない投稿が多くなると変わってしまったと寂しくなるのでセクシーな投稿もしたい
・SNSなどで私のことを知っているけれど会うまでにまだ至っていない方
→私をもっと知ってもらいもっと好きになってもらう投稿をしたいと思う
です。
これを踏まえたうえでどうすればいいのか……
すべて両立したいけど全ての人に満足してもらえる答えはあるのか……とっても悩みました。
結論はまだ出ていないし、手探りですが、服を着てるけどセクシーに見える撮り方をする画像をあげる、雑誌の告知などの際に水着の画像をあげる。
私自身をもっと知ってもらうために、こういったエッセイやラジオを活用する、SNSで日常を呟いて会いに行きたいと思って貰えるようにする。
こういう事を最近は意識しています。
私はポンコツで頭も良くないし至らないところが沢山ありますが、これだけ本当に全員のことを想っています。
「不真面目そう」と言われたこともあります。
確かに異端児、不良と提出物の期限を守れなかったりで言われますが自信を持ってこの仕事はしています。
これを書くのは勇気がいりますが、共演者や共演すらしてない男性からのDMがものすごく来て大好きなバラエティ見たりドラマみたり曲を聴くことなどもあまりできなくなってしまい、憧れているキラキラな芸能界なはずなのに暗い部分を見たくなくてDMを閉じました。
なので今好きでいてくれる方を裏切ることはしたくないし大切に思っています。
だからなんだと言う方もいるとおもいますが、私を想ってくださっている方に幸せでいてほしいんです。
私にはもっと売れたいと夢があるので三兎を追って五兎を得たい強欲さもあります。
それゆえ悩んでしまって今のきすみは何したいんだか分からないと思われてしまうこともあるかもしれませんが、温かく見守ってくださったら嬉しいです。
アイドルを終え、会う機会も少なくなってしまって中々お話ができず寂しい思いをさせてしまってごめんなさい。
もっと信頼してもらえるように一生懸命がんばります。
新しく知ってくださった方も幸せにできるよう一生懸命がんばります。
傲慢でごめんなさい。
けど全部やって全部成功させたい。
これが私です。
私は存在してるだけで仕事が舞い込んでくるような天才なタレントではないので、色々経験や結果を残していかなければいけなくてその過程でがっかりされてしまうこともあるかもしれませんが、絶対、この先その結果でみなさんが楽しめる、安心できるビッグなお仕事をしていきます。