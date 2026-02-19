ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開するPerfect Suit FActory（以下、P.S.FA）は、2月21日から、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品をP.S.FAグループ一部店舗（P.S.FA／P.S.JOY／TRANS CONTINENTS）と、P.S.FA公式オンラインショップで数量限定発売する。

「パペットスンスン」は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6才のスンスンと親友のノンノン、そしておじいちゃんのゾンゾンがくり広げる何気ない日常を描いた人気のパペットムービー。



商品例「メンズキッズジャケット（パペットスンスン）」

今回のコラボレーションでは「大切なときをパペットスンスンと過ごそう」をテーマに、今年春の入卒園・入学式といった家族にとって特別な“ハレの日”を、親子で祝うためのフォーマルウェアと記念グッズを展開する。キッズフォーマルウェアは3歳・6歳・12歳の子どもたちにぴったりな3サイズ展開で、男の子向けにはジャケット、パンツなど、女の子向けにはキッズセットをラインアップ。また大人向けには、スンスン・ノンノン・ゾンゾンをモチーフにした小物を用意する。親子揃ってリンクコーディネートが楽しめるアイテムを多数用意している。



商品例：「メンズキッズパンツ（パペットスンスン） 」「メンズキッズショートパンツ（パペットスンスン）」

P.S.FAでは、このコラボレーションを通じて子どもから親世代まで家族全員で楽しめるフォーマルファッションを提案し、特別な日の思い出づくりをサポートする。キャラクターの愛らしさと上質なフォーマルウェアの融合によって、新たな顧客層の開拓とブランド価値の向上を目指す。大切な成長の節目を、子どもたちに人気のパペットスンスンと一緒に華やかに彩る、特別なコレクションをぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］

メンズキッズジャケット（パペットスンスン）：9900円

メンズキッズパンツ（パペットスンスン）：5900円

メンズキッズショートパンツ（パペットスンスン）：5400円

キッズチョウタイ（パペットスンスン）：各1900円

メンズキッズネクタイ（パペットスンスン）：1900円

レディスキッズセット ジャケット・ワンピース・コサージュ（パペットスンスン）：1万9900円

メンズネクタイ ストライプ：各2900円

メンズネクタイ ドット：各2900円

メンズネクタイ 小紋柄：2900円

メンズタイピン：各2900円

ハンカチ：各800円

（すべて税別）

［発売日］2月21日（土）

P.S.FA＝https://perfect-s.com