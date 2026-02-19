タリーズコーヒージャパン（以下、タリーズコーヒー）は、消費者のテイクアウト時の利便性を高める新たなサービスとして、カフェチェーン業界では初導入（JALUX調べ）となるバイオマスフィルム製の手提げ型カップホルダーの提供を開始する。2月24日から都内対象店舗での提供を皮切りに、順次、全国へ展開予定。

テイクアウト時にハンズフリーの状態を実現するこのカップホルダーは、環境配慮型資材の普及・提案を推進するJALグループの商社 JALUXが、カネカと共に100％バイオマス由来のカネカ生分解性バイオポリマー「Green Planet」を用い製品化した。

今回のカップホルダーは、台湾やベトナムなどで広く普及している「カップホルダー型」を日本市場向けに消費者の利便性を追求して改良・開発した。手をふさがずに持ち運べ、好きなタイミングでドリンクを楽しめるため、購入後の移動や空港など荷物の多い場面でもスマートで快適にドリンクを携行できる。カフェのテイクアウトが日常的な文化として根付く現代に新たなテイクアウトスタイルを提案する。





2月24日から提供開始予定の店舗は、羽田空港第1ターミナル 9番ゲート店、羽田空港第1ターミナル 15番ゲート店、ソニーシティ内店、神楽坂店、新宿住友ビル店となる。なお、4月以降、全国のタリーズコーヒー店舗で順次提供開始予定（一部取り扱いのない店舗がある）。

カネカとJALUXはカネカ生分解性バイオポリマー「Green Planet」を用いた新たな製品の開発と、その普及拡大を通じて環境負荷の低減に取り組んでいる。Green Planetは植物油などを原料に微生物によって生産されるバイオマスポリマー。土壌中に加えて海水中でも生分解され、最終的に二酸化炭素と水になる性質を持ち（海水温などの環境によって、生分解速度は異なる）、プラスチックごみによる環境汚染リスクの低減に貢献する。また、海水中で生分解する認証「OK Biodegradable MARINE（海水中（30℃）で、生分解度が6か月以内に90％以上になること。ベルギーに本部を置く、国際的な認証機関Vincotteから、2017年9月認証取得。Vincotteは2017年12月TUV AUSTRIA Belgium NVに認証業務を引き継いだ）」を取得している。Green Planetは汎用プラスチックと同様に多様な製品に加工できるため、画期的なソリューションを提供できる素材として、ストローやカトラリー、ショッピングバッグ、食品フィルム包材をはじめ、リユース可能な食器など、さまざまな形の製品開発によって幅広い分野で導入されている。

［提供開始日］2月24日（火）

タリーズコーヒージャパン＝https://www.tullys.co.jp

カネカ＝https://www.kaneka.co.jp

JALUX＝https://www.jalux.com