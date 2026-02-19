タレントの稲村亜美（30）が19日、自身のインスタグラムを更新。フィンランドのロヴァニエミを訪問したことを報告した。

「フィンランドのロヴァニエミに行ってきました」とつづり、雪が降り積もる山々を背景にした自身やサンタクロースとのショット、マイナス16度と表示されている温度計の写真などをアップ。

「昔お世話になったサンタクロースさんに感謝伝えられてよかったと北極圏を越えることもできて嬉しかったです サンタクロース村のサーモン脂が乗ってて美味しかったな〜まだまだ思い出あるのでまた載せますねっ」とつづった。

ロヴァニエミは、フィンランド北部のラッピ県にある都市。町の中心部から約8キロ北に、サンタクロースの住む「サンタクロース村」があり、バスで行くことができる。

この投稿にフォロワーらからは「寒そうだけど、楽しそう」「-16℃ すげ〜風邪引かないでね」「うぁ〜寒そうですね、マイナス16℃は、カチンカチンと固まります」などの声が寄せられている。

稲村は、小学1年から野球を始め、トヨタ自動車のCMで見せたバッティング姿が”神スイング”と話題に。スポーツ番組のMCやリポーターを務めるなど活躍中。