北朝鮮は平壌に到着した軍需産業の労働者に対し、600ミリの多連装ロケット砲を披露した＝2026年2月18日/Rodong Sinmun/KCNA

（CNN）北朝鮮メディアによれば、金正恩（キムジョンウン）総書記は首都・平壌での式典で、核を搭載可能な多連装ロケット砲の発射装置の運転席に座った。金総書記はこの兵器について、同タイプの兵器で世界最強の部類に入ると称賛したという。

北朝鮮メディアは国内での金総書記の威信を高め、敵視する相手に威嚇のメッセージを送る目的で、日頃から目を引く画像を発信している。

権威主義的な一党独裁国家の北朝鮮では、今月の朝鮮労働党大会を前に準備が進む。党大会の時期は、北朝鮮のプロパガンダ活動や軍事力の誇示が加速することが多い。

18日の戦力誇示は、北朝鮮がウクライナに違法侵攻するロシアへの支援を続け、ミサイルや数千人の兵員を提供するタイミングで行われた。

北朝鮮軍はウクライナに対する戦闘を通じて経験を積んでいるほか、ロシア政府から技術的ノウハウが提供されている可能性もあり、識者は兵器や戦術の改良につながり得るとの見方を示している。

数万人規模の米軍の支援を受ける韓国と北朝鮮の関係も緊張したままだ。

北朝鮮メディアの最新の映像では、600ミリのロケット砲を載せた車両50台が、広場に7列で整列している。4軸の車両1台につき5本の発射筒が搭載されている。

一連の画像には、数千人が小さな北朝鮮旗を振る中、黒いジャケットを着た金総書記がメーンステージ付近の移動式発射車両に降り立つ姿が捉えられている。

運転席に座って大きな笑みを浮かべる金総書記の写真も公開された。

北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）は「栄えある党大会の会場となる広場に並べられた、絶対的な力の象徴である兵器を点検するため、金総書記が自ら発射車両を運転した」と伝えている。

金総書記は通常の多連装ロケット砲に搭載される弾薬の2倍の口径を持つ600ミリロケット弾について、短距離弾道ミサイルに匹敵すると言及。誘導システムに人工知能（AI）を用いている点で別格だとの認識を示した。

KCNAによると、金総書記は「この種の兵器体系を持つ国は他にない」とも述べ、「現代戦が受け入れてきた砲兵の役割と概念を完全に変えた」と指摘した。

韓国を射程に

金総書記が600ミリロケット弾の発射装置を誇示するのは初めてではない。2022年後半にも同じサイズのロケット発射装置30両を披露したが、当時の車両は装軌式で、1両に搭載されるロケットは6発だった。

当時のKCNAの報道によると、このロケットシステムは韓国全域を射程に収め、戦術核弾頭を搭載可能とされる。

ただ、国際的な監視機関は、北朝鮮が保有する核弾頭は50発程度にとどまるとの見方を示す。このほか30〜40発分の弾頭を作成できる量の核分裂性物質を持つという。