ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¡Æý¤¬¤ó¼ê½Ñ¤ÇàÀ¸³¶°ì¿Í³Ð¸çá¤âºòÇ¯¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÅÅ·âº§¡Ö¼ç¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ò£á£æ£ò£á¡¡£Ì£õ£î£é£ã£á¡Ê¥é¥Õ¥é¡¡¥ë¥Ë¥«¡Ë¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÇßµÜ¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¸·î¡¢Æý¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¡Ö¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡×¤ò¸øÉ½¡£Æ±£±£±·î¤Ë±¦¶»Á´Å¦¤È¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬»á¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£À¤·Ñ»á¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤«¤é¤ï¤º¤«£±£°Æü¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éº£Ç¯£±·î¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Ï»ä¤ÏÀ¸³¶°ì¿Í¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÃËÀ¤¬¡Ø¡Ê±¦¶»Á´Å¦¤Ê¤É¤ò¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Îµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£¡Ø¶»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëº£¤Î¼ç¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¿åÃå¤âÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¶»¤¬¤Ê¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¿åÃå¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£Ò£á£æ£ò£á¡¡£Ì£õ£î£é£ã£á¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿°åÎÅÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÇßµÜ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¸þ¤±¤ÎÊÒ¶»ÍÑ¤ÈÁ°³«¤¤Î£²¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¤ò¶¦Æ±³«È¯¡££²£³Æü¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£