¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡Û´Ý»³Î±°Í¤¬£²¾ì½êÏ¢Â³´°Á´£Ö¡ÖÆÃ¾º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤Ï£±£¹Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢£ÁµéÀï¤Ï´Ý»³Î±°Í¡Ê£²£°¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬£±£±£Ò·è¾¡¤òÀ©¤·¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³´°Á´£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡££±ÈÖ¼Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿Á°¼õ¤±¤«¤é°ìÅÙÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÂÇ¾á²á¤®¤«¤é¤ÎºÆÅÙ¤ÎºÙÃææÆÂÀ¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤â¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÇÈÖ¼ê¤Î¸ý¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¿¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë°ú¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡££²³Ñ²á¤®¤Ç½ÐÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£³«ºÅ¤Ï½éÆü¤ÎÁª¼ê¾Ò²ðÃæ¤ËÍî¼Ö¡£¹¬¤¤¤Ë¤â±¦¥Ò¥¶¤ò»¤¤ê¤à¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿´ÇÛ¤òÁö¤ê¤ÇÊ§¿¡¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÉã¡¦·¼°ì¡ÊÀÅ²¬¡¦£·£´´ü¡Ë¤ÎÄÌ»»£µ£°£°¾¡Ã£À®¤òµÇ°¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤Æ¡¢Á°²ó¾®ÁÒ¤«¤éÂ³¤¯Ï¢¾¡¤ò£¶¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£³·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ë¡¼¥¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê¾¾»³¡Ë¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ±£±£·Æü³«Ëë¤Î±§ÅÔµÜ¤Ç£ÓµéÆÃ¾º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¾¾»³¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢±§ÅÔµÜ¤ÇÆÃ¾º¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£Éã¤¬ÂÔ¤Ä£Óµé¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£