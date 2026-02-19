Fei-Fei Li氏のAIスタートアップ、World Labsが10億ドル調達 - 3D世界モデルに注力 Fei-Fei Li氏のAIスタートアップ、World Labsが10億ドル調達 - 3D世界モデルに注力

リンクをコピーする みんなの感想は？

AIの先駆者とされるFei-Fei Li(フェイフェイ・リ)氏が率いるスタートアップのWorld Labsは、新たな資金調達ラウンドで10億ドルを調達した。ロボティクスなど、応用分野の強化に充当する予定だ。



.

外部サイト