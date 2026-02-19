ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > Fei-Fei Li氏のAIスタートアップ、World Labsが10億ドル調達 - 3D世… Fei-Fei Li氏のAIスタートアップ、World Labsが10億ドル調達 - 3D世界モデルに注力 Fei-Fei Li氏のAIスタートアップ、World Labsが10億ドル調達 - 3D世界モデルに注力 2026年2月19日 17時4分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ AIの先駆者とされるFei-Fei Li(フェイフェイ・リ)氏が率いるスタートアップのWorld Labsは、新たな資金調達ラウンドで10億ドルを調達した。ロボティクスなど、応用分野の強化に充当する予定だ。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト スタンフォード大など、50ドル未満のコストでOpenAI o1レベルのモデルを開発 Anthropicが300億ドル調達、創業3年で評価額3800億ドル - Claudeが企業AIの中核に AlphabetがAI投資資金調達で150億ドルの米国社債発行、英国では100年債も計画