2月6日に40歳の節目を迎えた東方神起のユンホ。20年以上のキャリアを誇る今も、昨年11月には自身初のフルアルバム「I-KNOW」をリリースするなど、常に新たなチャレンジに全力投球だ。

日本では、海外アーティスト史上最多となる3度目の日産スタジアム公演「20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」(4月25日(土)・26日(日)開催)が控えているが、その活躍ぶりは多忙を極めるアーティスト活動に留まらず、俳優・MC・バラエティ...と全方位に及ぶ。そんな"情熱マンスール"の愛称でも知られるユンホの日常にフォーカスを当てたリアルバラエティが「気ままに没入クラブ」だ。

ユンホ(東方神起)、イトゥク(SUPER JUNIOR)らの等身大の素顔が満載！「気ままに没入クラブ」 (C)TVCHOSUN 2025

3月6日(金)深夜よりKNTVにて日本初放送される「気ままに没入クラブ」は、"あること"に没入して生きる人々の日常を観察するリアルバラエティ。ユンホはこの番組で、SUPER JUNIOR・イトゥクや「コーヒープリンス1号店」(2007年)で知られる女優チェ・ジョンアン、人気タレント、タク・ジェフンらと共にレギュラー出演。新しい自分を確立する"リブランディング"に没入する情熱的な一日も公開する。

密着映像では、まず朝8時に事務所社屋に出勤した様子からスタート。広いロビーでペンと大きな紙を取り出して作り始めたのは、ドジャースの大谷翔平選手が取り組んだことでも知られる目標達成ツール"マンダラチャート"だ。

「皆さんがご存じの"ユノ(U-KNOW)"とは違う姿をお見せしたくて...」とチャートの真ん中に"リブランディング"と書き込み、「体力」「ダンス」「ボーカル」「演技」「芸術」「ファッション」「トレンド」「自己啓発」という8つの個別テーマに沿って、新たな自分発見の旅へ...。番組では、そのうち「体力」「ダンス」「芸術」を開拓する姿に迫っていく。

まず向かうのは、ポールダンスのレッスンスタジオ。この日が初挑戦となったユンホは「ステージやMVでやれたらいいな」と期待いっぱい。「できる！行くぞ！」と自分を鼓舞しながらポールを握り、まずは簡単なスピンからチャレンジ。コツを掴んで美しいスピンを決めると、インストラクターの提案で"歌いながらスピンする"という難技にも挑んでいく。

続いては「ダンス」。人気振付師・Rootを招き、MZ世代のダンスに挑戦。ユンホのデビューより後に生まれたというRootも舌を巻くほどの体力と情熱で、新たなダンススタイルに果敢にチャレンジ。ダンスレッスン後は、「芸術」分野の可能性を探るため、なんと絵画教室へ。生まれて初めてイーゼルの前に座り、ドローイングやクロッキーにも情熱を燃やす。

"ユノ画伯"による絵はもちろん、新たな挑戦で次々にマンダラチャートを埋めていくユンホの情熱ぶりが露わに...。出会う人全員にマンダラチャートの魅力を力説する真っ直ぐな人柄や、「完璧な時ほど気をつけろ」「どんなに疲れていても、いったんやってみよう」...といったリブランディングの過程で飛び出す名言にも注目だ。

そしてユンホと共に、今回レギュラー出演しているのが、昨年11月にデビュー20周年を迎えたSUPER JUNIORのイトゥク。個性派揃いのメンバーをまとめ上げるリーダーであり、数々のバラエティで見事な采配を振るう名MCとして知られるが、実は「芸能人の集まりに一度も参加したことがない」という超インドア派。今回はムエタイと街歩きに初挑戦し、"出会ったことのない自分"に没入する姿に密着する。

密着映像ではシンドン、リョウク、ウニョクといったSUPER JUNIORの"弟たち"も特別出演し、42歳となった兄・イトゥクの"ひきこもり"の一面を暴露。さらに最近芽生えたという結婚願望について打ち明ける場面も...。「もともとは非婚主義だったんです。でも、家に一人でいる時にふと10年後もこんなふうに過ごしていたらすごく寂しいなっていう気持ちになって...」。イトゥクが明かした"スターの本音"に、スタジオで聞いていたユンホも感極まった様子で熱いハグを交わしていた。

芸能活動20年を経て、"新たな自分"探しに没入するユンホ、イトゥクそれぞれの、いつもとは少し違った顔が見られる今回。40代となったありのままの素顔を曝け出しつつも、自然体でチャーミングな言動の数々をじっくり堪能したい。

文＝酒寄美智子

放送情報

気ままに没入クラブ

放送日時：2026年3月7日(土)0:20〜

※毎週(土)0:20〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ