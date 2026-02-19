SKE48相川暖花、すっぴんからメイクアップのビフォーアフターショット公開「親近感しかない」「変化がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】SKE48の相川暖花が2月18日、公式X（旧Twitter）を更新。すっぴんショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】握手会にファン1人から大バズリアイドル「変化がすごい」すっぴんからメイクアップビフォアフ
相川は「昨日ピンクの妖精だった」とコメントを添え、ピンクのセットアップにピンクのアウター、ピンクのショルダーバッグを合わせた可愛らしいスタイルの写真を投稿。同じ格好ですっぴんでヘアセットもしてない状態の自然体セルフィーと、メイクアップしてカメラに上目遣いをする対照的な2枚の写真を披露している。
この投稿には「すっぴんでも可愛い」「透明感」「ピンク似合う」「親近感しかない」「変化がすごい」「ナチュラルが一番」などの反響が寄せられている。
相川は2003年10月22日生まれ、愛知県出身。2015年3月15日加入の7期生で現在チームSのリーダーを務めている。以前、握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を投稿したことや、元AKB48でタレントの高橋みなみのヘアスタイル再現ショットを公開したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆相川暖花、すっぴん姿を披露
◆相川暖花の投稿に反響
