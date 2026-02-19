菅井友香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/19】女優の菅井友香が2月18日、自身のInstagramを更新。姪からもらった手作りのバレンタインスイーツを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】30歳元アイドル「完成度高い」姪からの“顔付き”手作りバレンタイン

◆菅井友香、姪からの手作りバレンタインに感激


菅井は「姪っ子ちゃんからの手作りバレンタイン」とつづり、姪からもらったクッキーの写真を投稿。チョコレートで顔が描かれたクマとネコの形をした可愛らしい手作りクッキーを披露している。「初めてもらいました」と添えて、姪からのバレンタインの贈り物に喜びをにじませている。

◆菅井友香の投稿に反響


この投稿には「顔が描いてあるの可愛すぎる」「ほっこりする」「素敵な関係」「手作りすごい」「癒やされた」「心温まる」「完成度高い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

