菅井友香、姪からの手作りバレンタイン公開「顔が描いてあるの可愛すぎる」「癒やされた」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の菅井友香が2月18日、自身のInstagramを更新。姪からもらった手作りのバレンタインスイーツを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元アイドル「完成度高い」姪からの“顔付き”手作りバレンタイン
菅井は「姪っ子ちゃんからの手作りバレンタイン」とつづり、姪からもらったクッキーの写真を投稿。チョコレートで顔が描かれたクマとネコの形をした可愛らしい手作りクッキーを披露している。「初めてもらいました」と添えて、姪からのバレンタインの贈り物に喜びをにじませている。
この投稿には「顔が描いてあるの可愛すぎる」「ほっこりする」「素敵な関係」「手作りすごい」「癒やされた」「心温まる」「完成度高い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
