「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が、夫の「ＲＩＰＳＬＹＭＥ」ＩＬＭＡＲＩとの夫婦ショットを披露した。

蛯原は１９日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈｅｒｍｅｓ ２６ＡＷ Ｍｅｎ’ｓ ＲＴＷ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｓｈｏｗ エルメスが紡いできたメンズファッションの美学と感性を五感で体験する特別なイベント『ＢＲＩＤＧＥ ＯＦ ＬＩＧＨＴ』」と書き出し、ＩＬＭＡＲＩと全身ダークコーデできめたファッションで展示を鑑賞する様子を披露した。

そして「３７年にわたりエルメスのメンズコレクションを手がけたヴェロニク氏の最後のコレクションを拝見することができ、胸がいっぱいになるほどの感動を覚えました。静かな強さと、積み重ねられてきた美学が溢れる世界観。素晴らしくて、最高すぎて、この場にいられたことが何より幸せでした」と至福のひと時を振り返り、ＩＬＭＡＲＩと寄り添う夫婦ショットをアップした。

この投稿にファンからは「本当に、すてきです」「かっこよすぎるんだよー！」「綺麗〜」「お二人とも歳を重ねて、より素敵になってるっていう素晴らしさ」などの声が寄せられている。

「ＣａｎＣａｍ」専属モデルを務め、２０００年代に大ブレイクした蛯原。プライベートでは０９年にＩＬＭＡＲＩと結婚し、１５年１１月に長男、２１年１１月に長女の誕生を報告している。