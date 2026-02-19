18日、8日に投開票された衆院選を受けての特別国会が召集され、議員が新たな決意とともに初登院した。316議席を獲得する歴史的圧勝となった自民党では、小泉進次郎防衛大臣（44）も選挙後初めての登院を行った。

そんななか、国会初日に小泉氏のもとを訪れた“意外な人物”が。小泉氏は18日に自身のXにその人物とのツーショット写真とともに、

《国会の初日に北海道函館市の大泉市長 @oizumi_jun がフラっと顔を出してくださいました。小泉・大泉コンビ。市長、いつもありがとうございます！》

と投稿。小泉氏を訪ねたのは、北海道函館市の大泉潤市長（59）だ。大学卒業後、函館市役所に勤務していた大泉氏は、’23年4月の市長選で初当選。

「大泉氏は市長選で立憲民主党からの支持を受けて無所属として立候補し、自民党と公明党の推薦を受けた現職の工藤壽樹氏（73）に大差で勝利しました。その後、中立の立場は取りながらも“国政与党と良好な関係を築きたい”との思いを持っていたそうです。

昨年7月の参院選では小泉氏と大泉氏がともに自民党から出馬した岩本剛人氏（61）の応援演説を行う場面が見られました。今年の衆院選でも、菅義偉元総理（77）から直接電話で依頼を受けた大泉氏は北海道8区で自民党の向山淳氏（42）の応援に回り、小選挙区での勝利に大きく貢献したと言われています」（地方紙記者）

《ご不在と思いながら伺ってみたら！ラッキーにもお会いできました^_^いつも本当にありがとうございます！》と小泉氏の投稿にコメントしていた大泉氏は、“小＆大”泉コンビ以外にも、実はもう1つ共通点があるようで……。

「大泉氏の弟は、俳優の大泉洋さん（52）なんです。地元ではよく知られており、市長選の圧勝も“弟の知名度がなければ勝利はなかった”と本人が語っていたほどでした。小泉氏も兄が俳優の小泉孝太郎さん（47）なので、ともに“兄弟で俳優と政治家コンビ”ということになりますね」（前出・地方紙記者）

小泉氏の同投稿に対して、驚きの声が上がっていた。

《どっちも兄弟で政治家と俳優だ！》

《政治と俳優で頑張る兄弟》

《大泉市長、やっぱりどこか弟さんの面影があって面白い。このコンビでバラエティ出てほほしいw》

《誰もが思う兄弟ネタを触れずに「小泉大泉コンビ」として投稿してるの、進次郎さんさすがだなぁ。》