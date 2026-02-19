山形県内最大の写真公募展「県写真展」が19日から山形市の山形美術館で始まりました。風景や伝統行事、暮らしの中で人が見せる一瞬の表情などを県内の愛好家が捉えた力作の数々を紹介します。



ことしの県写真展には、9歳から96歳の390人から合わせて1679点が出品されました。日本を代表する写真家ハービー・山口さんが審査員を務め、会場の山形美術館には入賞、入選に選ばれた作品など466点が並んでいます。

最高賞の県知事賞に選ばれたのは、山形市の坂本行由さん(69)の「祈り灯」。高畠町のみこし祭りの最後、お斎灯焼きの一場面を撮影しました。





県写真連盟会長 阿部直美さん「たいまつを持って裸みこしを担いだ男たちが回る様子を特殊な技術で撮った作品。8秒間撮りっぱなしにするとその間動いている人物が写らなくなる」佐々木陶子アナウンサー「残っている人やダルマ、動かないものは写ると」炎や止まっている物、人物などを際立たせた、写真ならではの世界観を表現しました。そして、県写真連盟会長の阿部直美さんのおすすめ。県写真連盟会長 阿部直美さん「高校3年生の男子生徒が撮った写真。文化祭の最後2年生に引き継ぐ時に応援団長の掛け声に合わせみんなでエールを交わしている場面。高校生のエネルギーが伝わってくると思う」訪れた人「どうやって撮ったのか不思議な写真がいっぱいあった。お祭りとか伝統行事を写真で残そうというつながりを感じた」寒河江市の菊地さんは入選した夫の作品を見に訪れていました。菊地さんの妻「これ、これ、これを撮りにかなり通ってやっと大きくなった所を撮った」タイトルは「夫婦」です。佐々木アナ「タイトルの夫婦はどういう意味が？」ご主人「たぶん夫婦」菊地さんの妻「生きがい何しているかと思うとレンズを拭いたり写真の処理とか。頭の中はいつもカメラのことばかり」動物や風景などことしも愛好家たちの力作がずらりと並びます。佐々木アナ「こちらの作品『思案の刻』お魚を狙ってあの手この手を使ってなんとか取ろうと。上からも狙いますよ」「こちらが『にこにこ交信中』おばあちゃんとお孫さんおばあさんの弾ける笑顔も素敵です」「私の一押しはこちら『マチュピチュをご案内』マチュピチュの広大な景色もすごいですがなんとアルパカがこんにちは。かわいらしい」ことし60回目を迎えた「県写真展」は、山形市の山形美術館で3月22日まで開かれています。