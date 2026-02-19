従業員や職員に対して顧客や利用者が理不尽な要求などを行う「カスタマーハラスメント」が社会問題となっています。こうした中、山形市は、職員が「カスハラ」に対応するためのマニュアルを作成しました。カスハラの実情と対策を聞きました。



「カスタマーハラスメント」通称「カスハラ」は、顧客や利用者、取引先から受ける理不尽な要求や暴言などの迷惑行為を表す言葉です。

近年、全国的な社会問題となっていて、事業主に対し、従業員のカスハラ対策を義務化する法律が2026年に施行されます。

特にカスハラの被害が多いとされているのが公務員で、国の調査によりますと、カスハラを受けた経験があるとした人の割合は民間企業で働く人の3倍以上となっています。

こうした中、山形市は2025年度、行政職を担当する全ての職員1900人余りを対象にアンケートを実施しました。その結果、回答があった1300人余りのうち、およそ半数の職員が過去3年間にカスハラを受けたことがあると回答しました。





山形市総務課 服部学主任「市役所として業務上どうしてもできないことがあるが、それを職員が丁寧に説明しても納得してもらえず、他の市民がいる前で大きな声で暴言を言ったり、職員の人格を否定する言葉を言ったり、部署によって時期はあるが市民課だと引っ越しが伴う3月にそういった声が多くなる」こうした実態を受け、山形市は2026年度カスタマーハラスメントの対策マニュアルと対応事例集を作成しました。国や他県の先行事例などを元に作成したマニュアルにはカスハラと思われる場面に直面した場合に職員が対応するべきことが記されています。山形市総務課 服部学主任「まずカスタマーハラスメントを発生させないように職員はより丁寧に市民対応を行うことと書いてある。カスタマーハラスメントが発生した場合は複数人で対応を行うことを基本としていて、メモをとったり上司に相談したりする体制を整えている」対応事例集の中では予想される事例を8つに分類して説明しています。中でも特に多いのは一定時間を超える居座りや電話などの「長時間拘束型」といいます。山形市総務課 服部学主任「対応が長時間になる場合は時間を区切らせて対応する。電話の場合は30分、対面の窓口応対は60分と設定する。話が堂々巡りになった場合はこれ以上対応できない旨を理由とともに伝える」例「お客様のお話をお伺いしてから60分経過しています。同じお話を繰り返されてもこちらの対応はすでにご説明している通りですので、これ以上の対応はできません」職員に対し「ばか」など侮辱的・差別的な発言をする「暴言・暴力型」への対応は。山形市総務課 服部学主任「暴言の場合は暴言があった都度、暴言を控えてもらうよう警告する。それでも暴言が続く場合は対応を中断する」例「そのような発言をされるのでしたらこれ以上お話をすることはできません。そのような発言はやめてください」山形市はカスハラに対して「厳正に対処する」としていて、職員の対応に応じない場合には警察への通報や法的処置を取る場合もあるとしています。同様のカスハラ対策マニュアルは米沢市や新庄市でも作成されていて、山形県内の他の自治体でも検討が進められているということです。山形市ではカスハラ対策として、マニュアルのほか、2025年9月から本庁舎内で受けた外線電話を全て録音しています。さらに、2026年度からは職員のネームプレートの表記を名字のみに変更し、プライバシー保護を図ることにしています。山形市総務課 服部学主任「今後とも市民の声に適切に対応し、質の高い行政サービスを継続して提供するためマニュアル策定の趣旨を理解していただきご協力いただければ」山形市が作成したカスタマーハラスメントのマニュアルと対応事例集は市のホームページで公開されています。