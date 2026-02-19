「何をしたの？」周囲から聞かれるほど美しくなった大沢あかねが実践するマイルール

ネットニュース上では「もしかして整形？」という噂も流れているタレント・大沢あかねさん（40歳）。取材中彼女は、「嬉しいですね。美容に“全ぶり”していた結果が出ているということですよね」と笑顔で語っていました。

一時期は育児に追われ、「朝の洗顔もできず、くすみやたるみも目立っていました」という大沢さん。どのように今の美しさを育て上げたのでしょう。その秘密が綴られているのが、『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）。刊行を記念して、手抜きが得意な大沢さんがたどりついたと本書で綴っている「あかね流キレイのためのMyRule」から、一部抜粋してお届けします。

「あかね流キレイのためのMyRule」

手抜きが得意な私がようやくたどり着いた

自称「肌管理オタク」になって気づいたのは、無理して頑張るスキンケアは、結局続かないということ。

今回、無意識レベルでやっているスキンケアを棚卸ししてみたら、細かいことだけど「これもキレイにつながっているかも！」という発見がたくさんありました。

ここでは、そんな気づけば習慣になっていた、小さなマイルールを紹介します。

色々足したら肌が大混乱。結局シンプルに減らしたほうが安定した

肌の調子が悪いときほど、「これも効くかも」「あれも必要かも」と、ついいろんなアイテムを重ねたくなるもの。でも、それでよくなるどころか、逆に肌が混乱してしまうこともありました。それに、調子がぐっとよくなったときも同じ。たくさんのケアを同時にしていたら、どの成分が効果につながったのかがわからなくなってしまうんです。結局いちばん効果を感じて、続けたいって思えるアイテムが見つけられたのは、思いきって引き算したとき。シンプルにして、ひとつひとつの反応を確かめながら続けたら、結果的に調子も安定していきました。スキンケアって、足すより整えることが正解なんだな、とやっとわかってきました。

美顔器導入でおうちでも美容施術気分

頻繁に美容施術には行けないので、最近、美顔器を取り入れ始めました。最初は半信半疑だったけど、使い続けてみると、フェイスラインが引き締まったような感覚が。超音波振動で肌の奥までじんわり届く感じがあり、使ったあとは顔全体がスッキリ。EMSで押して・上げるケアはたった1分でも手応えがあって、まるで小顔マッサージを受けたような満足感があります。セルフケアでは動かしにくい頬やフェイスラインの筋肉にもしっかりフィットする形状なので「支えて引き上げる」ような感覚です。

肌のために朝はヨーグルトにフルーツを入れて食べる

目に見えてすぐに効果が出るわけじゃないけれど、朝のフルーツ習慣はもう何年も続けています。朝は体も肌もカラカラだから、まずは水分の多いフルーツで内側からうるおい補給。特に夏はスイカやキウイなど、抗酸化力の高いフルーツを選ぶようにしています。ビタミンや酵素が豊富で、肌のトーンアップや疲れた日のリセットにもぴったり。これを始めてからお通じの調子もすこぶるいいので、腸活にも役立っていると感じています。

100均もドラッグストアも、いいものはいい！プチプラで続けやすいものを見つ ける

どんなによいアイテムでも続けられなきゃ意味がない。だから私は、コスパがよくて気軽に手に取れるものを愛用しています。SNS で話題になっていたマツキヨオリジナルのシリーズも使ってみたら、保湿力が高いのにベタつかず、メイクのりまでよくなるから驚きました。DAISO のシートマスクも、見つけたら必ずストックをゲットしておくほどお気に入り。1枚ずつ個包装で、高麗人参やダーマなど種類も豊富。気分や肌の調子に合わせて選ぶのがちょっとした楽しみになっています。

『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）より

子育てにも応用

もともと理屈っぽい性格もあって、今の肌の状態を認識して、解決したい課題を把握して『なぜ、この成分やケアが必要か』を考えながら、アイテムを選び、使っているという大沢さん。

課題と目標を設定し、現状を把握してからアプローチする……その論理的な思考方法は、子育てにも応用できそうです。

「言われてみるとそうかもしれません。子どもが相談してきたら、『そっか。じゃあ目標はなに？』と聞いて、『そのための一番の近道はなんだろう？』と話し合うことが多いかも。夫はロマンを語りがちで、私は結果を求めて現実の最短距離を追求する傾向があるかもしれません（笑）」（以下、大沢あかねさん）

多くの母は、我が子に「勉強しなさい」と言いたいですし、実際に言うことも多いです。大沢さんはどのように伝えていますか？

「うちの場合は、勉強と社会に出て働くことは地続きであることを伝えています。『あなたの好きなおもちゃやゲームは、パパとママが働いてお金を稼いで買っているんだよ。社会に出るためには、今の勉強を頑張って、いろんなことを知ったり考えたりしなければならない。あなたが勉強したり遊んだりするためにパパもママも働いているんだよ』と伝えています。

子どもたちがそれを分かっているかどうかはさておき、勉強の先に何があるか、という展望があれば、自ずと向き合うようになっていくと思うんです」

「美容に興味がない」状態から、たった4年で美容オタクになった大沢さん。その背景には、解決したい課題を把握するという、論理的に考えながらスキンケアと向き合う姿勢がありました。

次回のインタビューでは「美容に全ぶり」するようになり、家族との関係がさらに良くなったという大沢さんに、今、最も力を入れつつ楽しんでいる「お風呂美容」を中心にお話を伺います。

【大沢あかね】

1985年生まれ、大阪府出身。8歳で子役としてデビュー後、TV・ラジオ・イベントと幅広く活躍。日本テレビ 『ヒルナンデス ！』木曜レギュラー。三児の母 （15歳・9歳・6歳）。夫は芸人・劇団ひとり。

ジャケット\ 36300／グレースコンチネンタル（グレースコンチネンタル代官山本店TEL03-5456-0209）、スカート \41800/ダイアグラム（ダイアグラム表参道ヒルズ店TEL03-6804-3121）、タンクトップ/私物、リング\16720／チロジュエリー、ネックレス\15400／ブイブイ（ロードスTEL03-6416-1995）、イヤリング本人私物

撮影／大坪尚人 取材・文／前川亜紀

スタイリスト／豊島優子 ヘアメイク／間 隆行

構成／笹本絵里

