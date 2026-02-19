小気味いいダッシュ力 6速MTの方が面白い

大きくなって生まれ変わった、フィアット・グランデ・パンダ。1.2Lハイブリッドには、電圧48Vで稼働し、29psを発揮する駆動用モーターが組まれる。トヨタ・ヤリスほどは電気だけで走れないものの、渋滞時のノロノロ走行には対応できる。

システム総合で110psだから、パワフルというわけでもないが、市街地で小気味いいダッシュを決められる。中域での粘り強さもなかなか。1380kgと軽く仕上がったボディに、充分な動力性能といっていい。低回転域では、若干ぎこちない場面もあるが。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

タコメーターがなく、アクセルオフでの回生ブレーキは常にオン。6速デュアルクラッチATには、マニュアルモードがない。DとLを選べるが、その差はかなり小さい。もう少し、運転の楽しさを高める仕掛けが欲しい。

英国には、非ハイブリッドの1.2L 3気筒ターボに6速MTという組み合わせもある。クラッチペダルに慣れているなら、こちらの方が運転は面白いだろう。

積極的にボディを導ける 前席は乗り心地良好

ステアリングは、反応が若干曖昧なものの、フロントタイヤのグリップ状態を感じ取れるフィードバックは得られる。タイヤは、少しスポーティなグッドイヤー。しっかり路面を掴み、積極的に四角いボディを導ける。

サスペンションは、鋭い入力や細かな凹凸を巧みに受け流し、前席に座っている限り乗り心地は良好。後席側は、快適性でやや劣るように感じた。大きな段差は処理しきれず、もう少しストロークが長ければ、より質感は増すだろう。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

運転支援システムはひと通り備わり、不要なら物理スイッチで簡単にオフにできる。アダプティブ・クルーズコントロールの制御は、一世代前の水準へ近い。

最近では珍しいほどお手頃 燃費は今ひとつ

既に好調に売れているグランデ・パンダだが、その理由の1つはお値段にある。ハイブリッド版の英国価格は1万8995ポンド（約395万円）からと、最近では珍しいほどお手頃に設定された。非ハイブリッドの6速MTなら、もっと低価格になる。

トリムグレードは、英国ではポップ、アイコン、ラ・プリマの3段階が用意される。基本装備は充実し、オプションの選択肢は少なく、グレードによって装備が増していく設定。深く悩まず選べるはず。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

丸1日、グレートブリテン島を走らせた試乗での燃費は、平均17.7km/L。1.2Lハイブリッドだから、もう少し伸びても良いだろう。カタログでは19.6km/Lがうたわれる。

ポップに市街地を駆け回れる楽しいイタリアン

スタイリッシュなボディやインテリアと、よく練られたパッケージングで仕上げられた、グランデ・パンダ。見た目だけでなく、走りも好印象にまとめられている。お手頃なうえに、実用性も充分高く、好発進を切ったことにもうなずける。

クラスをリードすることはない動的能力や、細かな不満は、他の魅力で補える範囲だろう。デザインに惹かれて購入しても、運転体験で裏切られることはないと思う。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

グランデ・パンダ・エレクトリックはまだ早いとお考えでも、ハイブリッドなら気に入るはず。ポップに市街地を駆け回れる、楽しいイタリアン・コンパクトだといえる。

◯：レトロモダンなデザイン 小さなサイズながら広々とした車内 納得の価格

△：見た目から期待するほど、走りは活発ではない 燃費はもう少し伸ばせるはず

フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）のスペック

英国価格：2万1995ポンド（約458万円）

全長：3999mm

全幅：1763mm

全高：1750mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：10.0秒

燃費：19.6km/L

CO2排出量：119g/km

車両重量：1380kg

パワートレイン：直列3気筒1199cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：110ps

最大トルク：14.7kg-m

ギアボックス：6速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）