８日、上海市の南外灘軽紡面料市場で、オーダーメイドの服を仕立てる外国人客。（上海＝新華社記者／唐斯蒅）

【新華社上海2月19日】中国上海市の南外灘軽紡面料（生地）市場の3階建ての建物の中は、英語やフランス語、スペイン語などさまざまな言語が飛び交い、昔ながらの市場に国際色豊かな雰囲気が漂う。ここ数年、中国が一部の国を対象にビザ免除措置を緩和したことや、海外のソーシャルメディアで情報が広まったことで、この布市場は上海に到着した外国人観光客の多くが真っ先に訪れる場所となりつつある。

2階の角にあるスカーフ店では、陳菊蘭（ちん・きくらん）さん（61）が笑顔でお客を迎えていた。「Hello, my friend！」と語りかける英語のトーンは自然で、堂々としている。最初は英語のワンフレーズもおぼつかなかったという陳さんだが、今では英語で値段を伝え、韓国語であいさつし、さらに簡単なスペイン語で生地の説明までできるようになった。彼女の英語名「アンジェラ」は、スペイン人の常連客が付けてくれたものだ。

８日、上海市の南外灘軽紡面料市場で、スカーフを選ぶ外国人客。（上海＝新華社記者／唐斯蒅）

「最初は何もできなくて、身ぶり手ぶりで伝えるしかなかった」と陳さんは振り返る。外国人客が増えるにつれ、彼女は勇気をもって自分から話しかけ、お客を「先生」にして言葉を学ぶようになった。教わったフレーズは小さなノートに書き留め、家で繰り返し練習した。

ドイツから来たペーターさんは、ソーシャルメディアの「おすすめ」に出てきたのを見て、初めてこの布市場に足を運んだ。ここは単なる伝統的な市場を超えて、中国の服飾文化を深く体験できる空間であり、布選びから採寸、細部の打ち合わせまで、一つ一つのステップに参加している実感が持てるという。

８日、上海市の南外灘軽紡面料市場で、店先でお客を迎える陳菊蘭（ちん・きくらん）さん。（上海＝新華社記者／唐斯蒅）

記者が複数の人気店を取材したところ、スーツや旗袍（チーパオ＝チャイナドレス）のオーダーメイドを専門とする店では、外国人客が売上の7割以上を占めるところもあり、主要な顧客層となっていることが分かった。

この人気を支えるのは、成熟した効率的な生産体制だ。多くの店は「表が店舗、奥が工房」というつくりになっており、採寸や型紙作成から縫製、アイロン（プレス）まで一貫して仕上げることで、生産サイクルを大幅に短縮している。スーツ店の店主、王平（おう・へい）さんは「スケジュールがタイトなお客様には、できる限り時間を詰めて、上海を離れる前に受け取れるようにしている」と話す。お客が帰国した後でも、ビデオ通話でデザインやサイズを確認し、遠隔で注文を受けることができる。完成したスーツは国際宅配便で発送する。中国郵政などの物流企業が直接、布市場に拠点を設けたことで、国際宅配便の発送や受け取りも、通常の小包を送るのと同じくらい便利になった。（記者/唐斯蒅）