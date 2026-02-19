チャオ！フィアット・グランデ・パンダ（1） 「愛で作られた」コンパクトカー 室内に竹が使われる理由はもちろん？
欧州カー・オブ・ザ・イヤーでは最終選考へ
シトロエンC3のイタリア版兄弟といえる、フィアット・グランデ・パンダ。2026年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーでは、最終選考へ勝ち残っていた。優勝は新しいメルセデス・ベンツCLAへ奪われたが、既に市場での人気は高いようだ。
情報では、左ハンドル車の売れ行きが好調で、右ハンドル車の提供は3月まで待つことになるとか。それでも、英国人の熱い要望へ応えるように、左ハンドル車がグレートブリテン島へ上陸を果たした。チャオ、パンダ！
フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）
ステランティス・グループのモデルだから、純粋なガソリンエンジン版とハイブリッド版、駆動用モーター版の3種類が用意されている。後者のグランデ・パンダ・エレクトリックは、また別の機会にご紹介しよう。
洒落たデザインに1.2L 3気筒ハイブリッド
生まれ変わったパンダは、全長3999mm、全幅1763mmと、従来からだいぶ成長した。「グランデ」を掲げたところは、正しい判断に思える。シティコンパクトとして乗れる大きさだが、想像より実物は大きい。
筆者は、小さなクルマほど運転する喜びが詰まっていると考えているから、拡大は少し残念ではある。大きなドアミラーを含めると、幅は2017mmに達してしまう。
フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）
フィアットらしく、デザインは洒落ている。ボディサイドにはPANDA、テールゲートにはFIATとエンボス加工され、ヘッドライトやテールライトのグラフィックも可愛い。ボディカラーは7種類。ディティールを観察する楽しみがある。
エンジンは、プジョーやシトロエンでもおなじみの、1.2L 3気筒ガソリンターボ。非ハイブリッドは100psと20.8kg-mを発揮し、6速MTが組まれる。ハイブリッドは電圧48Vのシステムで、6速デュアルクラッチATに29psの電気モーターが組み合わされる。
使い勝手良いインテリア EV版より僅かに広い
インテリアは、おしゃれなデザインでありつつ、しっかり使い勝手も良い。フィアットのリンゴット工場屋上にあったテストコースをモチーフにした楕円が、ダッシュボードとモニターパネル、センターコンソールを縁取る。
鮮やかなイエローの差し色が随所を彩り、内装素材の質感も低くない。シートのクロスには、「フィアットの愛で作られたパンダ」といった意味のキャッチコピー。ボディと同様に、随所へのこだわりを感じる。
フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）
前席側は、座面が大きく座り心地良好。左ハンドル車の場合、アクセルペダルの位置が右側へ寄りすぎているかもしれない。
フロア部分に駆動用バッテリーが載らないため、グランデ・パンダ・エレクトリックより、後席側の空間は僅かに広い。全長4m以下のモデルとして、納得できるゆとりがある。荷室も51L広いとのこと。工夫しないと、沢山の荷物は積めないが。
スムーズなスマホ連携 持続可能性にも配慮
タッチモニターは10.25インチ。シンプルなインターフェイスで、メニューは操作しやすい。エアコンや運転支援システムなどには、個別の物理ボタンが用意されている。スマホとの連携がスムーズで、使い慣れたアプリをすぐに利用できるのもうれしい。
メーター用モニターの表示も、実にシンプル。タコメーターは欲しいけれど。
フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）
試乗車は、トップグレードのラ・プリマ。ダッシュボードの助手席側には、リサイクルした竹を33％利用した、バンボックスと呼ばれるグローブボックスが備わる。パンダが、竹を好んで食べることにちなんだものだ。肌触りが良く、便利でもある。
他にも、内装素材は持続可能性へ配慮されている。全体に用いられた、淡いブルーのラポレン・エコテック素材は、1台あたり140本分の飲料パックが再利用されているとか。
