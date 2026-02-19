欧州カー・オブ・ザ・イヤーでは最終選考へ

シトロエンC3のイタリア版兄弟といえる、フィアット・グランデ・パンダ。2026年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーでは、最終選考へ勝ち残っていた。優勝は新しいメルセデス・ベンツCLAへ奪われたが、既に市場での人気は高いようだ。

情報では、左ハンドル車の売れ行きが好調で、右ハンドル車の提供は3月まで待つことになるとか。それでも、英国人の熱い要望へ応えるように、左ハンドル車がグレートブリテン島へ上陸を果たした。チャオ、パンダ！



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

ステランティス・グループのモデルだから、純粋なガソリンエンジン版とハイブリッド版、駆動用モーター版の3種類が用意されている。後者のグランデ・パンダ・エレクトリックは、また別の機会にご紹介しよう。

洒落たデザインに1.2L 3気筒ハイブリッド

生まれ変わったパンダは、全長3999mm、全幅1763mmと、従来からだいぶ成長した。「グランデ」を掲げたところは、正しい判断に思える。シティコンパクトとして乗れる大きさだが、想像より実物は大きい。

筆者は、小さなクルマほど運転する喜びが詰まっていると考えているから、拡大は少し残念ではある。大きなドアミラーを含めると、幅は2017mmに達してしまう。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

フィアットらしく、デザインは洒落ている。ボディサイドにはPANDA、テールゲートにはFIATとエンボス加工され、ヘッドライトやテールライトのグラフィックも可愛い。ボディカラーは7種類。ディティールを観察する楽しみがある。

エンジンは、プジョーやシトロエンでもおなじみの、1.2L 3気筒ガソリンターボ。非ハイブリッドは100psと20.8kg-mを発揮し、6速MTが組まれる。ハイブリッドは電圧48Vのシステムで、6速デュアルクラッチATに29psの電気モーターが組み合わされる。

使い勝手良いインテリア EV版より僅かに広い

インテリアは、おしゃれなデザインでありつつ、しっかり使い勝手も良い。フィアットのリンゴット工場屋上にあったテストコースをモチーフにした楕円が、ダッシュボードとモニターパネル、センターコンソールを縁取る。

鮮やかなイエローの差し色が随所を彩り、内装素材の質感も低くない。シートのクロスには、「フィアットの愛で作られたパンダ」といった意味のキャッチコピー。ボディと同様に、随所へのこだわりを感じる。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

前席側は、座面が大きく座り心地良好。左ハンドル車の場合、アクセルペダルの位置が右側へ寄りすぎているかもしれない。

フロア部分に駆動用バッテリーが載らないため、グランデ・パンダ・エレクトリックより、後席側の空間は僅かに広い。全長4m以下のモデルとして、納得できるゆとりがある。荷室も51L広いとのこと。工夫しないと、沢山の荷物は積めないが。

スムーズなスマホ連携 持続可能性にも配慮

タッチモニターは10.25インチ。シンプルなインターフェイスで、メニューは操作しやすい。エアコンや運転支援システムなどには、個別の物理ボタンが用意されている。スマホとの連携がスムーズで、使い慣れたアプリをすぐに利用できるのもうれしい。

メーター用モニターの表示も、実にシンプル。タコメーターは欲しいけれど。



フィアット・グランデ・パンダ・ラ・プリマ（欧州仕様）

試乗車は、トップグレードのラ・プリマ。ダッシュボードの助手席側には、リサイクルした竹を33％利用した、バンボックスと呼ばれるグローブボックスが備わる。パンダが、竹を好んで食べることにちなんだものだ。肌触りが良く、便利でもある。

他にも、内装素材は持続可能性へ配慮されている。全体に用いられた、淡いブルーのラポレン・エコテック素材は、1台あたり140本分の飲料パックが再利用されているとか。

気になる走りの印象とスペックは、フィアット・グランデ・パンダ（2）にて。