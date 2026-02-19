Åìµþ±ß¡¢154±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡19Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á154±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ1±ß30Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á154±ß96¡Á98Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1±ß00Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á182±ß86¡Á90Á¬¡£
¡¡Âè2¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤¬18Æü¤ËÈ¯Â¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬18Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿1·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿½ÐÀÊ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£