トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が「ABEMA Prime＃アベプラ【公式】に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪でも問題となっている選手への誹謗（ひぼう）中傷について意見した。

JOCが今大会中にSNS投稿による中傷を6万件以上確認し、1000件以上を悪質な誹謗中傷として削除申請した。

高校生でトリノ五輪に出場し、4回転を期待されながらケガの影響でメダル獲得を逃した安藤さんは「何千通も手紙が来た。ほぼ誹謗中傷だった」と明かした。

中傷の内容は見た目のことから「日本の恥」「（スケートを）辞めろ」など酷いものだったという。

五輪前は激励ばかりだったのが手のひら返し。「何でだろう」と思ったと振り返った。

安藤さんは今回のJOCの行動を評価しつつも「この問題って今に始まったことじゃない。JOCの動きも“やっと？”という思いはある」と打ち明けた。

そして、「メディアはなぜか失敗に触れないようにしている。失敗を美化しすぎかなと思う」と、異常な“持ち上げ過ぎ”が悪質な中傷を生む土壌と指摘した。

安藤さんは競技を知らない外野から技術を批判されることには選手としてうまく“スルー”できると話した。

スポーツジャーナリストの滝口輶司氏は安藤さんの意見に同意し、「日本のメディアは的確な批判なしに“日本頑張れ”一色になる。人間ドラマに寄り過ぎて技術を書けない」と説明した。

番組はメディアがしっかりと技術的な失敗を検証することで“中傷予備軍”のガス抜きになる可能性も示唆した。