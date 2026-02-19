１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５５７円７８銭（１・１４％）高の４万９５５９円４５銭となり、１週間ぶりに最高値を更新した。

全銘柄のうち、７割超にあたる２３５銘柄が値上がりした。

前日の米株式市場で、主要な株価指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買いが広がった。東証プライム銘柄の約７割が上昇した。外国為替市場で円安・ドル高が進んだことで、自動車など輸出関連銘柄も上昇した。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、横浜ゴム（１３・１８％）、日本製鋼所（９・２０％）、オムロン（６・８６％）の順に大きかった。

下落率は、サイバー攻撃を受けたことを公表したアドバンテストの３・５８％が最大だった。サンリオ（３・１９％）、ニトリホールディングス（３・１８％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３２３円９９銭（０・５７％）高の５万７４６７円８３銭だった。２日連続で上昇した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４４・８４ポイント（１・１８％）高い３８５２・０９。