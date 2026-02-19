ツーハッチ先行発売アイテム登場♡新宿限定POPUPを開催

インナーファッションブランドへと進化したツーハッチが、2026年2月15日（日）～2月25日（水）の期間限定でルミネ新宿 ルミネ2にPOPUP SHOPをオープン。機能性とおしゃれを両立する“魅せるインナー”を体現した新作を先行発売しています。トレンド感度の高い女性たちへ向けた特別な空間で、ブランドの最新世界観を体感できる注目イベントです♡

進化するインナーファッション

今回のPOPUPでは、補正力・フィット力・着心地といった従来のインナー技術を活かしながら、ファッションとして成立するデザイン性を追求。

会場はルミネ新宿 ルミネ2（東京・新宿）2F gallery2。過去開催時には入場制限が出るほどの反響を呼び、今回は過去最大規模のラインナップで展開されます。

数量限定の新作を実際に手に取り、試着できるのはこの期間だけです。

ツーハッチ「BraJelly」に新色登場♡洗練ニュアンスカラー3色追加

POPUP限定先行発売アイテム

《MORNING ROUTINE BRA ON Fashion》シリーズより、チョーカー付きデニムモーニングルーティンハーフトップは価格4,980円。

カラーはブラックデニム、インディゴデニム、インディゴデニム/白ステッチ、トープデニム/白ステッチ。デニム素材で、透け感トップスとのレイヤードもおしゃれに決まります。

肩紐リボンモーニングルーティンブラトップは価格4,980円、カラーはブラック×ブラック、ブラック×アイボリー、ブラック×ブラウン、アイボリー×アイボリー、アイボリー×ブラック。

太リボンが印象的で、オフショルダーとも好相性です。

《Leene》シリーズからはチューリップレースブラ＆ショーツがセット価格5,660円～、カラーはアイボリー、スモークブルー、ピンク。L字構造で安定感のある谷間メイクを叶えます。

新シリーズ《ぷにぷにブラ》のリボンレースブラ＆ショーツはセット価格5,560円～、カラーはチャコールグレー、ピンクベージュ、ミント、ピンク。

新型モールドが密着し、美しいシルエットをキープ。

リリィレースブラ＆ショーツはセット価格6,360円～、カラーはリーフリリィ、アンティークリリィ、ロゼリリィ、ミッドナイトリリィ。

アールヌーヴォー調の曲線美が魅力の大人フェミニンな一着です。

豪華ノベルティも見逃せない

2/15(日)から先着プレゼント



税込12,000円以上（なくなり次第終了）：ルームウェアと相性抜群「着る毛布」

他にも嬉しい特典を多数用意。Instagram《@tu_hacci》では最新情報を随時発信しています。

新しい私に出会う特別な10日間♡

トレンドの聖地・ルミネ新宿で開催される今回のPOPUPは、ツーハッチが提案する“インナーファッション”をリアルに体験できる貴重な機会。

補整力もおしゃれも妥協しない新しい選択肢に、きっと心がときめくはず。春に向けて、自分らしい一枚を見つけに足を運んでみてください♡