ºäËÜ²Ö¿¥¡¢»°¸¶Éñ°Í¤ÈÀÚâøÂöËá¡¡¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ËÎ×¤ó¤ÀºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿1ºÐ¾å¤Î»°¸¶Éñ°Í¤À¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯¤ÇÃÏ¸µ¿À¸Í»Ô¤Î¥ê¥ó¥¯¤òË¬¤ì¤¿»°¸¶¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ®¤¯¥¹¥Ô¥ó¤ò²ó¤ëºäËÜ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¡Ê73¡Ë¤¬¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤¹¤ëÁÇ¼Á¤Ç¤á¤¤á¤¤È¾åÃ£¡£Àè¤ËÁ´5¼ïÎà¤Î3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆ±¤¸¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÉÕ¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¡×¡ÊºäËÜ¡Ë¡£ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö²Ö¿¥¤¬ËÜµ¤¤Çµã¤¯¤Î¤ÏÉñ°Í¤ËÉé¤±¤¿»þ¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡16ºÐ¤ÇÁ´¿È¤Î´ØÀá¤¬ÄË¤àÆñÉÂ¤Î¡Ö¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»°¸¶¤Ï¡Ö¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë³ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢µÙÍÜ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÉ¹¾å¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ºäËÜ¤¬3ÅÙÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë»×¤¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë