【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１８日、パレスチナ情勢を協議する会合を開いた。

イスラエルが占領するヨルダン川西岸で行政権限を拡大し、入植地建設を後押しする措置を打ち出したことを巡り、各国から「併合につながる」との非難が相次いだ。

会合冒頭、国連のローズマリー・ディカルロ事務次長は「我々は西岸が事実上、徐々に併合されているのを目の当たりにしている」と懸念を表明した。イスラエル政府は今月８日、西岸での統制権限を強化する措置を一方的に決定。入植地建設に必要な土地取得や建設許可を容易にした。

英国のイベット・クーパー外相は「イスラエル入植地の拡大と入植者による暴力は史上最高水準に達している」と非難し、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」を損なうと警告した。フランスの代表も「併合の流れの一環であり、断固として拒否する」として即時撤回を求めた。

これに対し、イスラエルのギデオン・サール外相は、西岸は「ユダヤ人の祖先の地だ。ユダヤ人の居住を違法とする見方自体が誤りだ」と主張した。会合は当初１９日に予定されていたが、トランプ米大統領が同日にパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の初会合の開催を表明したことを受け、前倒しされた。