「兵庫ユースカップ」（１９日、姫路）

２番人気で地元のベラジオソニックが直線での一騎打ちを制し、重賞初挑戦初制覇を成し遂げた。２着は１番人気で高知のトサノシュジンコウが４番手から大外を伸びて首差まで迫り、３着には地元で３番人気のミルトイブニングが後方２番手から追い込んで続いた。

ホッカイドウから転入４戦目の重賞初挑戦で、ベラジオソニックがきっちりと結果を出した。「勝負根性があるなと思った。４角でかなりのロスがあったのに勝てた。初騎乗の田野騎手がうまく乗ってくれた」と諏訪貴師。主戦の杉浦健は笠松の重賞ブルーリボンマイルへ遠征していたが、乗り代わりの選択が的確だった。

ヤクモドリームが逃げて、トサノシュジンコウは５番手、ベラジオソニックは６番手。「思ったほど前へ行けなかった」と田野豊。道中は馬群に包まれた。向正面からゴーゴーツヨシが仕掛けて進路が開くと、外へ持ち出した４角で右前肢の落鉄。「競走中止かなと思ったのに、負けず嫌いなのかな」と鞍上。バランスを崩してトサノシュジンコウと接触したが、直線に入ると持ち直して競り勝った。

この勝利で春から始まる兵庫３歳３冠でのメドが立った。「次走は菊水賞（４月２日・園田）。今回の競走内容なら距離が延びても大丈夫。どこからでも競馬ができるので」と諏訪貴師。著しい成長をさらに促進して、１冠目奪取への臨戦態勢を整える。