『ブタメン』×『サンリオキャラクターズ』の異色のコラボが2/26より開催！ キーホルダーやミニポーチなど全18種のコラボグッズを全国のサンリオショップなどで展開

全18アイテムを一挙公開！ 『ブタメン』×『サンリオキャラクターズ』の異色コラボが開催

小腹満たしの定番「ブタメン」と、世界中で愛されるサンリオキャラクターズによる奇跡のコラボが実現しました！

2026年2月26日より、ハローキティやクロミたちが「ブタメンくん」になりきった限定グッズ全18アイテムが全国のサンリオショップ等に登場します。

カバンにつけたい“ブタメン＆マスコットキーホルダー”をはじめ、小物入れにぴったりの“ミニポーチ”や“巾着”など、日常使いできるラインナップが勢ぞろい。

さらに全商品にブタメン1個と、ランダムで当たる全10種のキラキラシールが付属するのも見逃せません。

ホワイトデーのギフトや自分へのご褒美に、ワクワク感が詰まった豪華セットをぜひチェックしてみてください！

（以下、プレスリリースより）

サンリオキャラクターたちがブタメンくんに!?『ブタメン×サンリオキャラクターズ』のコラボ菓子セット

ブタメンくんになりきったサンリオキャラクターたちの楽しいデザイン！全18アイテムを展開

©ʼ26 SANRIO 著作（株）サンリオ

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」と株式会社サンリオ（本社所在地:東京都品川区大崎）が展開するサンリオキャラクターズとのコラボ企画として、『ブタメン×サンリオキャラクターズ』 コラボ菓子セットを2026年２月26日（木）より全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売します。

サンリオ公式ウェブサイト

■ホワイトデーやギフトにも！ブタメンくんになりきったサンリオキャラクターズの楽しいコラボ

駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで、1993年の発売から30年以上愛されてきた「ブタメン」。

そんなブタメンとサンリオキャラクターズとのコラボが実現！

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」たちがブタメンくんになりきった、楽しいオリジナルデザイン全18アイテムを発売します。

全アイテムには「ブタメン（とんこつ味）」１個とランダムが楽しい「キラキラシール（全10種）」1枚付き♪

※シークレットタイプのため、シールの絵柄はお選びいただけません。

ホワイトデーのギフトやちょっとした贈り物にぴったりのシリーズです。

【コラボ菓子セット概要】

商品名：ブタメン＆マスコットキーホルダー（全5種）

価格 ：各2,497円（税込）

手に持ったブタメンとフォークがポイント♪

ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいマスコットホルダー☆

商品名：ブタメン＆ミニポーチ（全5種）

価格 ：各2,200円（税込）

顔をのぞかせたキャラクターがかわいい♡

ブタメンのカップ部分はポーチになっていて、イヤホンやリップなどの小物を入れられるよ。

商品名：ブタメン＆フタストッパー（全5種）

価格 ：各990円（税込）

ブタメンを作る時間が楽しみになることまちがいなし！

ブタメンくんになりきったキャラクターがかわいいフタストッパー。使用しない時は、アクリルスタンドとして飾っておけるのもうれしいね♡

商品名：ブタメン＆巾着

価格 ：990円（税込）

バッグの中の荷物整理に便利な巾着。

コスメや小物の収納など、様々な用途で使いやすいサイズだよ！

商品名：ブタメン＆メラミンカップ

価格 ：1,100円（税込）

ブタメンくんとキャラクターたちが一列に並んだデザインがかわいい！割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のカップ。

商品名：ブタメン＆メラミンミニどんぶり

価格 ：1,496円（税込）

ミニカップサイズのブタメンにちょうどいいサイズ♪

割れにくく、普段使いしやすいメラミン製のどんぶりだよ！

■「ブタメン」誕生のヒミツ。

気分やシーンに合わせて味を選べる「ブタメン」。

実は、ミニカップラーメンの『ベビースター当りら〜めん』のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として1993年に誕生。

ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた“豚骨ラーメン”を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、“とんこつ＝ブタ”ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名になりました。

3番目の味として登場したとんこつ味でしたが、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、パッケージに描かれたブタのキャラクターとともに、おやつカンパニーミニカップラーメンの顔となったのです。

そして、1993年の発売当時からパッケージに登場していたブタのキャラクターには実は名前がずーっとありませんでした。

このミニカップラーメン「ブタメン」とともにして愛されてきたブタのキャラクターの名前を決めるべく、2021年4月投票キャンペーンを開催。

多数のご応募をいただき、4月12日、長年名前の無かった「ブタメン」のキャラクターは「ブタメンくん」と名付けられたのです。

そしてこの名前が発表された日・4月12日を『ブタメンの日』として制定。「ブタメン」はこれからも、ブタメンらしくゆる〜い世界観でみんなにワクワクをお届けしていきます。