“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、着物姿で絵馬に目標記す2ショット動画に反響「お着物姿も素敵」「美しいですね」「願いが叶いましたね」【ミラノ・コルディナ冬季五輪】
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が15日、雑誌『家庭画報』（世界文化社）の公式インスタグラムに登場。着物姿で今回の五輪での目標を絵馬に記す動画が公開された。
【動画】「お着物姿も素敵」「美しいですね」京都の神社で絵馬に目標を記す三浦璃来＆木原龍一
2人は昨年12月に発売された同誌の2026年1月号に登場。今回の投稿では、「ミラノ・コルティナ2026冬季五輪に寄せて。『家庭画報』1月号りくりゅうペア 密着取材の舞台裏を公開 京都・八幡市の石清水八幡宮で、五輪個人戦での目標を絵馬に記し、奉納した三浦璃来選手と木原龍一選手。これまで真摯に鍛錬を重ね、磨き続けてきた両選手のスケートが、最高の舞台で輝きますように 編集部一同、心から応援しています」とのコメントとともに、2人で1枚の絵馬に「メダル獲得」と目標を記す仲むつまじい動画が投稿された。また、三浦は左手でペンを握っていることから“左利き”であることがわかる。
コメント欄では「願いが叶いましたねー 世界中を違う世界に連れて行ってくれました。おめでとうございます」「やった〜 金メダル、おめでとう〜」「お着物姿も素敵なおふたりですね」「お二人共に着こなす力がおありで、やはりメダリストは全てにおいてプロなのですね」「美しいですね」などの声が寄せられていた。
