「無理筋で乱暴。現実的に難しい」参院立憲幹部が批判…高市首相が年度内成立に意欲の予算案審議　「暫定予算の編成が必要」

参院の立憲民主党の斉藤嘉隆国対委員長は19日、高市早苗首相が年度内成立に意欲を見せる新年度予算案の国会審議について、「（予算審議の）日程がずれ込んだ要因は、総理が決断した解散総選挙によるものだ」と指摘し、「予算の審議を短縮して、無理筋で押し込んでいくのは乱暴な考え方だ」と批判した。

その上で、年度内成立は「現実的に難しい。影響を最小限にとどめるための暫定予算の編成が必要だ」と強調した。

一方、18日の首相指名選挙で、参院の立憲民主党の一部の議員が、中道改革連合との合意に基づき、中道の小川淳也代表に投票せず造反したことについて、斉藤氏は「党議拘束をかけて指示したわけではない。中道と公明と協議した上で小川淳也代表に投票することを決め、皆さんに協力をお願いした」と説明した。

ただ、「全ての党所属議員に（小川氏へ）投票していただけなかったことは、執行部の一員として非常に残念だ。指導力不足で不徳のいたすところだ」として、「当該の議員とも話し合い、今後一致結束した行動が取れるようにしたい」と述べた。