HANAのグッズ、高額転売確認でBMSGが声明「ファンの皆さまが安心して公式グッズを購入できる環境を守るため尽力してまいります」
日高光啓（※高＝はしごだか／SKY-HI）が代表取締役社長を務めるBMSGが19日、公式サイトを更新。所属するHANAの公式グッズの高額転売が確認されたとして声明を発表した。
【写真】クールな姿！ファッショナブルなHANA
サイトでは「『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』公式グッズの高額転売につきまして」と題した声明を掲載。「現在、『HANA OFFICIAL LIGHT STICK』を含む『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』公式グッズがオークションサイトやフリマアプリ等で定価を大きく上回る価格で転売されている事案が確認されております」と明らかにした。
続けて「当該公式グッズは会場及び当社公式BMSG SHOPでのみ購入できる限定品であり、こうした高額転売品を購入されますと、正規価格で入手できなかったファンの皆さまとの間で不公平が生じると共に、高額転売行為を助長することにも繋がります」と強調した。
ファンに対し「転売市場における高額転売品の購入はお控えいただくと共に、公式グッズは会場あるいは今後3月20日（金・祝） 〜 3月25日（水）まで販売を予定しておりますBMSG SHOPにてお求めくださいますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
「高額転売品を購入されたことによるトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます」とし、「今後も、ファンの皆さまが安心して公式グッズを購入できる環境を守るため尽力してまいりますので、引き続きのご理解とご支援を賜りますよう何卒お願い申し上げます」と結んだ。
