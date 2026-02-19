◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 ノルディック複合 団体スプリント 前半飛躍ヒルサイズ＝141メートル、後半距離リレー2×7.5キロ（2026年2月19日 プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）

今季限りでの現役引退を表明している3大会連続メダリスト・渡部暁斗（37＝北野建設）の五輪ラストレースが始まった。1チーム2人で編成する団体スプリントに山本涼太（28＝長野日野自動車）と組んで出場。前半飛躍の1人目で渡部が飛び、119.0メートルだった。2人目の山本は125.5メートルを飛び、合計231.0点で前半は3位ターン。首位ドイツと21秒差でスタートする後半距離リレー（2×7.5キロ）は日本時間午後10時に開始となる。

渡部は06年トリノ大会から五輪に6大会連続で出場。14年ソチ大会と18年平昌大会で個人ノーマルヒル銀メダル、22年北京大会では個人ラージヒルで同メダルを獲得した。

今大会は個人ノーマルヒルが11位で、17日の同ラージヒルは19位。団体スプリントへ向けた思いを問われると「選ばれたらまた全力で戦いますし、選ばれなくてもしっかりサポートに回ってチームに貢献したいなと思っています」と話していた。

▼渡部 締まらないジャンプでしたね。いや、もうちょっと気持ち良く飛んで終わりたかったですけどね。これはこれで、こういうものなのかなと思ってます。（テレビインタビューで）ジャンプ台で良い景色が見れなかったぶん、クロスカントリーコースで良い景色を見て終わりたい。何も残らないぐらい全て置いてきたいと思います。

▼山本 全く違う条件で難しかったけど、まとまりのあるジャンプはできたかなと思います。できればトップに立ちたかったですけど。滑りが重いというのは分かっていたんですけど、昨日までの良い感じとちょっと違う感じがしていたので、そのへんが少しだけミスがあったかなと思います。（後半距離は）暁斗さんが季節外れの花を咲かせるように、僕もサポートできる走りができるといいかなと思ってます。