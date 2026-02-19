お笑いコンビ、カミナリの竹内まなぶ（36）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。“スピードワゴン井戸田の呪い”について言及した。

番組では「反省ノート」と題し、芸人が日ごろ反省した瞬間を告白する企画を行った。

まなぶは「やっぱ先輩の悪口言ったらダメだよねぁ」と告白した。

まなぶは「去年なんですけど、茨城で営業ありまして。営業終わり六本木のテレビ朝日で『アメトーーク！』の収録があったんです。たくみが車で来てたんですよ。『乗せてってやるよ』と言われ、そうしたら営業に一緒に来てたスピードワゴン井戸田（潤）さんが『乗せてってくれ』って言って、井戸田さんが助手席、僕が後部座席」と先輩と同乗したことを明かした。

まなぶは「井戸田さんは自分から盛り上げるでもなく普通に乗って。後輩の車乗って、コンビニ寄って、自分のまんじゅうだけ買って。まんじゅうを本当にぺちゃくちゃ音を鳴らして食べ、井戸田さんの自宅の近くで下ろして。降りた瞬間『井戸田ぺちゃくちゃうるせえな』と」と悪口を言っていたことを明かした。

まなぶは「で、『アメトーーク！』の現場に下ろしてもらって、ダンスの収録だったんですけど、悪口言った2時間後に僕アキレス腱（けん）断裂」と大けがをしたことを語った。

まなぶは「“井戸田の呪い”って本当にあるんだなって思いました」と語り、放送でも「過去に井戸田のバイクをイジった芸人たちがことごとく自粛していった事に起因する伝説」とテロップで細かく紹介された。