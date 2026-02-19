ミラノ五輪で東海地方ゆかりの選手たちのメダル獲得が続いています。なぜ、こんなにも強いのか。未来のオリンピアンたちがしのぎを削る岐阜県のスキー場で取材しました。

メダルラッシュから一夜明けた郡上市の高鷲スノーパークで颯爽と滑るのは未来のオリンピアンたち。全日本選手権出場をかけた予選会が行われていました。

参加したのは男女合わせて約90人で、そのうち約3割が15歳以下の部門に出場しています。

昨日の熱戦については…。

「友達です。（男子日本代表の）木村葵来や長谷川帝勝たちと。昔から一緒に滑っていたからすごいと思った」（京都府の中学1年生）

「自分もあの舞台にいつか立ちたいと思った。将来はオリンピックに出て優勝したい」（神奈川県の中学2年生）

ひとつ上の世代の快挙に、大興奮です。

でも、この地方ゆかりの代表選手がなぜ強いのでしょうか。

「施設じゃないですかね。夏でも練習できる場所とかがあるので、それでうまくなれるのではないか。土日はずっと行っています。愛知県にあります」（大垣の高校1年生）

保護者からも…。

「（京都からだと）スキー場はこのあたりが一番大きいので、毎週岐阜に来ている。(東海勢が強いのは)パークが充実している」（京都府からきた保護者）

「オフトレ施設があるので、雪がない時にすごく練習して雪の上で同じようにできるベースづくりがあるから、日本人選手も、東海地区も強いと思う」（埼玉県からきた保護者）

この日の大会の関係者も「地の利」を強みに挙げます。

「東海3県からは1時間ほどで来られる場所に練習施設があるのは大きかったのではないか」（日本スノーボード協会 東海地区フリースタイル部 三宅祥部長）

思いをつないできた人たちの存在も大きいといいます。

「情熱をもって一生懸命に大会の運営をしてきた先人たちも40年以上やってきたというのが、世界の舞台で活躍する選手が出てくるきっかけになると思うと、感慨深く非常にうれしい」（三宅部長）