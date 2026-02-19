18日行われたスノーボード男子スロープスタイル決勝。愛知県・岩倉市出身の長谷川帝勝選手が銀メダルを獲得し、地元が歓喜に包まれました

木俣椋真、長谷川帝勝両選手が幼いころから練習していた岐阜県郡上市のダイナランドにはおよそ30人が集まりました。

「郡上で練習してきた成果もあると思うので、地域みんなで応援したいです」(木俣選手が通っていたスノーボードスクールの関係者)

さらに長谷川選手の出身地、愛知県岩倉市ではパブリックビューイングの会場に入るために長蛇の列が。

500席ある会場にも関わらず、立ち見が発生するほどだったんです。

「岩倉の星なので応援しています」(岩倉市民)

中学校の同級生に、長谷川選手の普段の様子を尋ねると…。

「喋っているときはカワイイ感じだけど競技しているときはめっちゃカッコいい。全然違います」(長谷川選手の中学校の同級生)

そして競技本番、長谷川選手は1回目にマークした82.13で見事、銀メダルに輝きました。

「岩倉市の誇りです」(岩倉市民)

「2位になってすごかった」(岩倉市民)

「一緒に遊んでいた同級生がオリンピックで銀メダルを取って帰っくる、めちゃくちゃ嬉しいです」(長谷川選手の小・中学校の同級生)

「昔からやるときはやる子でした。感動しました」(長谷川選手が小6の時の担任)

「帝勝、銀メダルおめでとう」(長谷川選手の中学校の同級生)